Как создать живой щит против слизней: 5 растений, которые защитят ваш урожай

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Улитки могут быть настоящей головной болью для садоводов. Несмотря на использование различных химических средств, они всегда возвращаются, нанося урон растениям. Но есть растения, которые могут не только отпугнуть этих вредителей, но и значительно уменьшить их численность. Разберём, как можно использовать натуральные репелленты для защиты садовых культур.

Фото: Designed by Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Улитка

Полынь — защитник от улиток и насекомых

Полынь — это не только красивый кустарник, но и мощное средство против улиток. Его запах отталкивает не только вредителей, но и других насекомых, которые могут повредить ваши растения. Полынь неприхотлива: она легко переносит жару и засуху, а её кусты станут не только защитой, но и украшением сада.

Лаванда — природный барьер от вредителей

Лаванда — это ещё одно растение, которое улитки не переносят. Этот ароматный куст не только отпугивает слизней, но и привлекает пчёл и других полезных опылителей, что делает ваш сад ещё более живым. Лаванда добавит красоты и пользы вашему участку.

Чеснок — натуральная защита для клубники и салатов

Чеснок — это не просто полезный продукт, но и отличный защитник для огорода. Улитки обожают клубнику и зелёные салаты, но чеснок может эффективно отпугнуть их. Посаженный между растениями, чеснок будет служить естественным барьером от вредителей.

Мята — её запах — враг для улиток

Улитки не переносят запах мяты, и это растение может стать отличным помощником в борьбе с ними. Однако стоит помнить, что мята может быстро разрастаться, становясь сорняком. Чтобы контролировать её распространение, опытные садоводы выращивают её в контейнерах или ведрах, вкопанных в землю.

Кошачья мята — не только отпугивает улиток, но и привлекает опылителей

В отличие от обычной мяты, кошачья мята растёт как кустарник, который красиво выглядит в саду. Это растение также привлекает опылителей и идеально подходит для соседства с клубникой, огурцами и тыквой. Оно помогает не только в борьбе с улитками, но и делает ваш сад ещё более живым и красивым.

Кориандр — спасение от слизней

Кориандр обладает специфическим ароматом, который маскирует запах растений, привлекающих улиток. Это растение не только спасает ваш сад от слизней, но и идеально сочетает с другими культурами. Кориандр не образует мощных корней, поэтому не будет затенять другие растения.

Использование сильнопахнущих трав

Как правило, улитки избегают сильно пахнущих трав, но есть и исключения. Например, растения с резким запахом, такие как кориандр или чеснок, будут действовать как барьер, отталкивая этих вредителей.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

