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Мечтаете о свежей мяте под рукой? Эти трюки сделают вашу кухню зелёной и ароматной

2:32
Садоводство

Мята — это ароматная и полезная трава, которая добавит свежести любому блюду или напитку. Выращивание мяты из семян — это несложный процесс, который подарит вам свежие листья прямо на кухне. Хотите узнать, как создать травяной сад у себя дома и наслаждаться этой зеленью круглый год? Вот несколько полезных советов.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мята

Когда лучше сажать мяту

Мята — многолетнее травянистое растение, которое растет быстро и любит мягкие климатические условия. Хотя мята родом из Средиземноморья и Азии, её можно выращивать в различных климатах. Семена мяты можно посеять в зимний период, а затем пересадить рассаду в сад весной. Если вы живёте в теплом климате, можно высаживать семена прямо в сад в середине весны.

Если у вас нет собственного сада, мяту легко выращивать в горшках на подоконнике — и это возможно в любое время года.

Как посадить семена мяты

Чтобы начать выращивание мяты, выберите контейнеры или плоские поддоны с подготовленной почвой. Почва для мяты должна быть хорошо дренированной, слабо кислой и влажной, с достаточным количеством питательных веществ.

Посейте семена на глубину 6 мм. Важный момент: почва должна оставаться слегка влажной, а температура в помещении — тёплой, что способствует прорастанию семян. Ожидайте всходов через 10-15 дней. Важно соблюдать умеренность с поливом, чтобы не вызвать развитие грибков.

Уход за рассадой

Когда на рассаде появятся два настоящих листа, пришло время для закаливания. Переместите её на улицу, в контейнеры на открытом воздухе, оставив на неделю для адаптации к внешним условиям. Поливайте растения регулярно, но не переусердствуйте с удобрениями — мята не требует частой подкормки.

Если вы начинаете сеять мяту в открытом грунте, посейте семена прямо на поверхность подготовленной почвы, а затем накройте их тонким слоем вермикулита.

Мульчирование и полив

Для улучшения роста мяты, используйте мульчу в виде перегноя или соломы. Это поможет поддерживать нужный уровень влажности в почве и предотвратит рост сорняков. Для полива лучше использовать капельное орошение или поливать утром, чтобы листья не увлажнялись слишком сильно, иначе могут развиться грибковые заболевания.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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