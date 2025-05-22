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Как гарантировать себе капусту без проблем: откроем вам пару проверенных хитростей

2:37
Садоводство

Капуста — это не только вкусный и полезный ингредиент для салатов, но и отличный выбор для вашего огорода. Посадив её весной, можно гарантировать себе отличный урожай на лето. Однако, чтобы капуста выросла здоровой и крепкой, нужно учитывать несколько важных факторов.

Капуста
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капуста

Температура и свет для рассады капусты

Капуста — культура, которая прорастает при низких температурах почвы, но её всходы чувствительны к заморозкам. Поэтому важно начать посадку в нужное время. Слишком ранняя посадка приведет к тому, что капуста начнёт развиваться в тёплое время года, что повлияет на её качество.

Для рассады капусты оптимальная температура в помещении — от 15 до 20 градусов. Важно обеспечить растения ярким светом, чтобы они развивались здоровыми и сильными. Температура выше этого диапазона может привести к быстрому росту, но растения будут слабыми и высокими.

Когда и как сеять семена капусты

Семена капусты стоит сеять в апреле, за 4-6 недель до пересадки в открытый грунт. Посаженные семена нужно углубить в почву на 1 см. Между рядами оставляйте расстояние 60-70 см, а между растениями — 45 см. Убедитесь, что ваш контейнер для рассады хорошо освещён.

Удобрение и уход

Когда на рассаде появятся первые настоящие листья, начинайте подкармливать её удобрениями. До появления двух настоящих листьев достаточно одного раза в неделю, а затем — дважды в неделю. Через три недели, когда на растениях будет пять настоящих листьев, уменьшите полив.

Вынос рассады на улицу

Когда температура стабилизируется, а растения подрастут, начинайте их выносить на улицу. Пусть они получат несколько часов солнечного света, но также обеспечьте защиту от ветра. Постепенно увеличивайте время пребывания на свежем воздухе, чтобы адаптировать растения к солнечным условиям.

Пересадка в открытый грунт

Когда рассаду пора пересаживать, выкопайте небольшие отверстия с помощью мастерка или лопаты. Рассаду следует высаживать на расстоянии 38-45 см друг от друга, так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. После посадки обязательно полейте растения, можно использовать раствор с высоким содержанием фосфора, чтобы стимулировать развитие корней.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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