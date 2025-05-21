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Мечтаете о чесноке величиной с кулак? Просто используйте этот азотный трюк

2:12
Садоводство

Зимний чеснок нуждается в особой заботе в период с апреля по май, чтобы расти здоровым и приносить богатый урожай. Именно в это время ему особенно важен азот, который помогает наращивать зелёную массу. Без достаточного количества азота рост растения будет слабым, а урожай — скромным. Иногда даже перья чеснока могут начать желтеть.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Почему азот важен для чеснока

Недостаток азота в почве — это одна из самых частых причин, по которой чеснок не даёт хороших результатов. Именно в апреле важно позаботиться о подкормке, чтобы помочь растению набрать силу и развиваться на полную мощность. С помощью правильных удобрений можно обеспечить чеснок всем необходимым для роста.

Подкормка с помощью мочевины

Опытные садоводы рекомендуют в этот период использовать мочевину, так как она содержит азот в доступной для растений форме. Подкормка мочевиной помогает ускорить процесс роста и улучшить урожайность.

Для этого достаточно растворить полторы столовые ложки мочевины в 10 литрах воды и полить чеснок полученным раствором. Это несложный, но эффективный способ подпитки, который даст вашему чесноку все необходимые элементы для роста.

Использование аммиака как удобрения

Ещё одним вариантом подкормки является аммиак. Это удобрение можно использовать для полива чеснока, чтобы стимулировать его рост и развитие.

Для приготовления раствора с аммиаком нужно развести три столовые ложки 10%-ного аммиака в 10 литрах воды. Этот раствор можно использовать для полива чеснока, что обеспечит ему достаточное количество азота и поможет нарастить зелёную массу.

Почему стоит подкармливать чеснок

Подкормка чеснока в этот период — это залог будущего урожая. Азот помогает растению развиваться, ускоряет рост и повышает урожайность. Своевременная подкормка может сделать чеснок не только крупным, но и здоровым, что обязательно скажется на его вкусе и качестве.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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