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Тревожные знаки: три признака, что заморозки уничтожили ваш урожай

3:33
Садоводство

Осень — время сбора урожая и окончания дачного сезона. Однако, непредсказуемая природа может подкинуть неприятные сюрпризы, такие как резкое понижение температуры и заморозки, которые могут повредить или полностью погубить ваш урожай.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Изменение цвета и состояния листьев

Первый и наиболее заметный признак повреждения заморозками — это изменение цвета и состояния листьев растений. Если вы заметили, что листья:

  • Покрылись коричневыми пятнами: вследствие заморозков целостность клеток нарушается, и листья начинают увядать и темнеть.
  • Сохнут и хрустят: увядание и потеря упругости листьев также указывают на то, что ваши растения пострадали. Если листья становятся сухими и ломкими, это признак того, что растение не может получать необходимые питательные вещества и воду.
  • Опадают: резкое опадение листвы также может быть сигналом того, что заморозки нанесли серьезный вред.

Если вы заметили подобные изменения у своих растений, стоит готовиться к тому, что урожай не удастся спасти.

Повреждение плодов

Ещё один важный признак того, что заморозки погубили урожай — это вид и состояние плодов. Замороженные плоды могут:

  • Становиться мягкими или гнилыми: понижение температуры может вызвать разрыв клеток, что приводит к утечке сока и образованию гнили на плодах.
  • Покрыться трещинами: трещина на поверхности плода — это явный признак повреждения, что указывает на то, что плоду не хватает жизненной силы для дальнейшего роста.
  • Поменять цвет: например, у некоторых фруктов при повреждении появляются коричневые или черные пятна, которые означают, что плоды уже не пригодны к употреблению.

Если вы видите эти признаки, вероятнее всего, урожай уже потерян.

Общее состояние растений

Помимо листьев и плодов, важно обращать внимание на общее состояние растений. Признаки, которые могут указывать на то, что растения серьезно пострадали от заморозков, включают:

  • Замедленный рост: после заморозков часы жизни растения меняются. Если ваши растения перестали расти или почти остановились в развитии, это может быть признаком того, что они погибли.
  • Завянувшие стебли: если стебли не держатся в вертикальном положении и начинают свисать, вероятнее всего, это указывает на их повреждение. Хорошо развитые растения остаются крепкими даже в сложных условиях.
  • Желтизна и ослабленность: если вы заметили, что растения потеряли насыщенность цвета и выглядят ослабленными, это может указывать на серьезное повреждение.

Понижение температуры и заморозки могут нанести значительный ущерб вашему урожаю, и важно знать признаки, которые говорят о том, что ваши растения не пережили этот стресс. Если вы столкнулись с изменениями в состоянии листьев, повреждением плодов и общим ухудшением состояния растений, возможно, вам придется смириться с тем, что повторное спасение урожая невозможно.

Не забывайте о профилактических мерах: укрывайте растения на ночь при низких температурах, используя специальные материалы или простые подручные средства. И пусть даже в трудные сезоны ваша дача будет источником радости и вдохновения для будущих начинаний!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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