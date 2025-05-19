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Не посадили ромашку? Вот 5 причин, почему она обязательна для вашего сада

2:25
Садоводство

Ромашка — это не только прекрасное украшение для вашего сада, но и чудесное средство для здоровья. Если вы хотите наслаждаться ее ароматом и получать пользу от чайных напитков или косметических процедур, вы можете легко вырастить ромашку прямо у себя на участке.

Ромашка
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ромашка

Преимущества ромашки

Ромашка известна своими расслабляющими свойствами, помогая улучшить сон и успокоить нервы. Она также используется для лечения желудочных заболеваний и улучшения состояния кожи. Ее цветы можно не только сушить для чая, но и использовать в косметических средствах. И да, она добавляет особую красоту и аромат вашему саду.

Как посадить ромашку

Ромашка — растение неприхотливое, но важно выбрать правильное место для ее посадки. Чтобы получить отличный урожай и максимальную пользу от этого растения, следуйте нескольким простым рекомендациям.

  1. Выбор места. Ромашка нуждается в полном солнечном свете. Лучше всего растет при 6-8 часах солнечного света в день, но в жарком климате подойдет и полутень.

  2. Подготовка почвы. Почва должна быть легкой и хорошо дренированной. Обогатите ее компостом или другой органикой, а также удобрением.

  3. Расстояние между растениями. Высаживайте ромашку на расстоянии 20 см друг от друга, чтобы растения не мешали друг другу расти.

  4. Полив. После посадки поливайте растения, а затем обеспечьте им 2,5 см воды в неделю. Старайтесь поддерживать почву влажной, но не переувлажняйте.

  5. Защита от сорняков. Мульчируйте землю вокруг ромашки листьями или соломой, чтобы сохранить влагу и избежать появления сорняков.

Уход за растением

После того как ромашка зацвела, обрежьте цветы с листьями, когда лепестки начинают сгибаться. Это поможет растению продолжать цвести и не тратить энергию на отмирающие части.

Сбор и хранение

Ромашку можно использовать как свежую, так и сухую. Сушите цветы в темном месте, подальше от солнечных лучей, а затем храните их в плотно закрытой банке. Это позволит сохранить все полезные свойства растения и аромат.

Уточнения

Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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