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Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай

2:49
Садоводство

Сельдерей — это не только полезное, но и удивительно интересное растение. Родом из Средиземноморья, он был ценим еще в Древней Греции и Риме, где использовался не только как пища, но и как священное растение. Сегодня сельдерей снова в тренде, и выращивать его можно и у себя в саду, зная несколько простых, но важных правил.

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Почему стоит выращивать сельдерей

Сельдерей — это двулетнее травянистое растение, которое может достичь в высоту до 1 метра. В нем есть всё: от полезных витаминов и минералов до уникального аромата и вкуса, который можно использовать в самых разных блюдах. Однако для того, чтобы вырастить действительно качественный сельдерей, нужно соблюсти несколько условий.

Подготовка почвы и посадка

Первое, что нужно знать — сельдерей любит легкую, рыхлую почву. Лучший вариант — глинесто-песчаная почва, которая должна быть нейтральной или слегка щелочной. Подготовка почвы — это основа успеха. Почву стоит удобрить перегноем, торфом и крупнозернистым песком, а для питания добавить древесную золу и мочевину.

Семена сельдерея — это не просто семена. Они содержат эфирные масла, которые замедляют прорастание, поэтому важно перед посевом замочить их на 24 часа в кислородной воде. После этого замачиваем их в растворе марганцовки, чтобы стимулировать рост, и высушиваем.

Как правильно сеять сельдерей

Семена сельдерея сеют в конце февраля или начале марта в контейнеры с влажной почвой. Для того чтобы ускорить процесс, следует покрыть семена тонким слоем песка. Затем контейнер накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место для проращивания.

Когда саженцы подрастут, их можно пересаживать в открытый грунт, но важно помнить, что сельдерей не терпит жару. Он предпочитает влагу и не боится легких заморозков, так что его можно сажать даже при температуре до -5°C.

Полив и уход

Сельдерей — растение влаголюбивое, поэтому его нужно регулярно поливать. Оптимальный режим — раз в неделю, при этом нужно использовать около 5 ведер воды на квадратный метр. Также сельдерей хорошо растет в светлых местах, но не переносит прямых солнечных лучей в жаркое время дня.

Важные моменты при выращивании

Процесс прорастания сельдерея может занять до 30 дней, и семена могут прорастать очень медленно. Однако, если все сделано правильно, вы получите здоровые растения, которые порадуют вас не только вкусом, но и богатым витаминным составом.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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