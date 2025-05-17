Эти растения защищают картофель от бед и делают его вкуснее — не знали? Читайте

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш картофель рос здоровым и давал хороший урожай, стоит задуматься о том, какие растения высаживать рядом. Сопровождающая посадка — это не просто модная тенденция, а способ помочь растениям расти лучше за счет взаимовыгодных отношений. Но важно учитывать, что не все растения подходят для соседства с картофелем.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Подходящие и не подходящие соседи для картофеля

Некоторые растения могут существенно повлиять на развитие картофеля. Например, малина, помидоры, огурцы и тыква склонны к заражению плесенью, если растут рядом с картофелем. Кроме того, морковь, спаржа, укроп, редис, лук и подсолнечник могут замедлить рост клубней.

Не стоит также сажать картофель на том участке, где раньше росли растения из семейства пасленовых, такие как баклажаны и помидоры. Это увеличивает риск заболеваний и негативно влияет на рост картофеля.

Растения, которые помогут картофелю

Но не все растения вредны для картофеля. Есть и такие, которые будут полезны, улучшая рост и защищая от вредителей:

Капуста, кукуруза и фасоль — эти растения прекрасно соседствуют с картофелем, улучшая его рост и вкус.

Хрен помогает картофелю стать более устойчивым к заболеваниям.

Листья салата и шпинат можно сажать между рядами картофеля. Они экономят место в саду и не конкурируют за питательные вещества.

Ромашки, базилик, тысячелистник, петрушка и тимьян не только улучшают вкус картофеля, но и привлекают полезных насекомых.

Петунии и алисумы также могут привлечь полезных насекомых, защищающих растения от вредителей.

Растения для защиты от вредителей

Если ваша цель — защитить картофель от вредных насекомых, попробуйте посадить следующие растения:

Ламиум улучшает вкус картофеля и отпугивает вредителей.

Череда и пижма также отпугивают картофельных жуков.

Кориандр и кошачья мята могут помочь держать картофельные жуки на расстоянии.

Зеленая фасоль эффективно защищает картофель от этих насекомых.

Эти растения не только помогут избежать распространения заболеваний, но и улучшат вкусовые качества картофеля. Совместная посадка — это не просто модная практика, а реальный способ повысить урожайность и здоровье ваших растений.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

