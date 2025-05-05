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Этот цветок тихо делает то, что не под силу даже дорогим очистителям воздуха

1:28
Садоводство

Некоторые украшают дом привычными растениями "как у всех", другие же ищут что-то необычное — с характером, смыслом и пользой. Но есть цветы, которые не только украшают интерьер, но и делают воздух в помещении чище. Причём одна из этих способностей — настоящая неожиданность даже для опытных цветоводов.

Спатифиллум
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спатифиллум

Спатифиллум: цветок с секретом

Этот элегантный комнатный любимец поражает своими белыми лепестками и тропической внешностью. Но мало кто знает, что спатифиллум — настоящий природный фильтр. Он поглощает вредные вещества и делает воздух заметно свежее. Поэтому цветок ценится не только за внешний вид, но и за "домашнюю химию" без химии.

Лилии: не только красота

Если хочется завести дома растение с выразительными цветами, то лилии — идеальный вариант. Они привносят в интерьер благородство и уют, а ещё - улучшают настроение и самочувствие. Особенно хорошо они действуют на эмоциональный фон — это подтверждают и поклонники ароматерапии.

Хлорофитум: невидимый защитник

Это, без преувеличения, главный чемпион среди домашних очистителей воздуха. Хлорофитум справляется даже с таким токсином, как формальдегид — а ведь он может выделяться из мебели, пластика и отделки. Прост в уходе, живёт годами и работает на ваше здоровье 24/7.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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