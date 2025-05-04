Готовь яблоню к бою: как уберечь деревья от парши

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Парша — одно из самых распространённых заболеваний яблонь, которое может значительно повлиять на здоровье дерева и качество урожая. Это грибковое заболевание проявляется в виде тёмных пятен на листьях и плодах, что не только ухудшает внешний вид, но и может привести к их усыханию. Однако не стоит пускать ситуацию на самотёк: есть эффективные способы борьбы с этой напастью. В этой статье мы расскажем, как справиться с паршой на яблонях и что делать, чтобы защитить свои растения.

Фото: Own work by BramWo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парша яблони

Что такое парша?

Парша яблок — это грибковое заболевание, вызванное патогенами, такими как Venturia inaequalis. Споры грибка активно размножаются в сырую погоду и могут поражать не только листья, но и плоды. В результате у яблок появляются тёмные, некротические пятна, а листья засыхают и опадают. Это, в свою очередь, может привести к снижению урожайности и ухудшению качества фруктов.

Признаки поражения паршой

Первое, что нужно сделать, это определить наличие парши. Основные признаки включают:

Тёмные пятна на плодах: особенно заметны на зелёных яблоках, где они могут иметь блеклую окраску.

Кривизна плодов: может наблюдаться искривление яблок.

Пятна на листьях: тёмные или маслянистые пятна, провоцирующие усыхание и опадение листвы.

Способы борьбы с паршой

Профилактика

Лучший способ борьбы с паршой — это профилактика. Чтобы снизить риск поражения заболевания:

Выбирайте устойчивые сорта: существуют сорта яблонь, более устойчивые к парше. Обратите на них внимание при выборе саженцев.

Проводите обрезку: регулярная обрезка деревьев позволяет обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и уменьшает влажность в кроне, что затрудняет размножение грибка.

Следите за поливом: старайтесь избегать чрезмерного увлажнения почвы и грунта, так как это создаёт благоприятные условия для роста грибков.

Обработка химическими средствами

Если парша уже появилась, необходимо принять меры по её устранению:

Фунгициды: используйте специализированные фунгициды для яблонь, такие как «Топаз», «Скор» или «Хорус». Обработка должна проводиться согласно инструкции на упаковке.

Препараты на основе меди: медьсодержащие препараты, как «Бордоская смесь», помогут эффективно бороться с заболеванием.

Народные средства

Есть также и народные методы борьбы с паршой, например:

Раствор соды: приготовьте раствор из 1 столовой ложки соды, 1 столовой ложки растительного масла и 1 литра воды. Обрабатывайте дерево этим раствором каждые 10-14 дней.

Настой чеснока: измельчите 100 г чеснока, залейте их 1 литром воды и настаивайте 24 часа. Процеженный настой используйте для обработки.

Если на вашей яблоне обнаружена парша, не отчаивайтесь. Следуя профилактическим мерам и принимая незамедлительные действия по борьбе с заболеванием, вы сможете спасти своё дерево и обеспечить хороший урожай. Помните, что успешная борьба с паршой требует комплексного подхода: помимо обработки необходимо заботиться о здоровье дерева в целом, чтобы избежать повторного появления болезни. С правильным уходом ваши яблоньки будут радовать вас красивыми и здоровыми плодами!