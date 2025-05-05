Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Забудьте о сирени — новый фаворит садоводов не только пышнее, но и гораздо выносливее. Всё чаще на участках можно увидеть магнолию Зибольда — роскошный кустарник, который способен превратить дачу в ботанический сад.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Магнолия

Почему именно она

Магнолия Зибольда — уроженка Японии, Китая и Кореи, но прекрасно чувствует себя и в нашем климате. Её рост варьируется от 5 до 10 метров, а крупные листья и цветки-чаши делают растение настоящим украшением ландшафта.

Два сезона цветения и вечнозелёный наряд

Цветёт магнолия дважды: в мае–июне и повторно — в августе. А с сентября по октябрь наступает плодоношение. В остальное время куст радует глаз густой вечнозелёной листвой. Цветки белоснежные, с розоватым оттенком, ароматные, до 10 см в диаметре, на тонких цветоножках — настоящие природные украшения.

Не боится морозов и тени

Взрослые растения спокойно переносят морозы до -36 °C, что делает магнолию Зибольда отличным выбором для средних широт. Ещё один плюс: ей не нужен яркий солнечный свет. Полутень и защита от сквозняков — идеальные условия. Главное — лёгкая, хорошо дренированная почва.

Сад, который работает на вас

Такой кустарник не только придаёт участку благородный вид, но и не требует сложного ухода. Аромат во время цветения, необычные формы и выносливость делают его идеальной альтернативой устаревшим фаворитам вроде сирени.

Уточнения

Магнолия Зибольда (лат. Magnolia sieboldii) — вид цветковых растений, входящий в род Магнолия семейства Магнолиевые, произрастающий в Восточной Азии: в Китае, Японии и Корее.

