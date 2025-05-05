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Мульча или гибель: как спасти огурцы после пересадки

2:04
Садоводство

Сочная зелень превращается в блеклую через пару дней после высадки в открытый грунт? Это знакомая картина для многих дачников. Но за этой потерей насыщенности стоит не одна, а целая цепочка причин — и с ними легко справиться.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Шок от переселения

Огурцы, выращенные в тепличных условиях, плохо переносят резкий переход на улицу. Без предварительного закаливания листья получают солнечные ожоги — появляются светлые пятна, а сами растения увядают.

Грунт может "не кормить"

Если почва бедна органикой или минералами, огурцы начинают страдать сразу после пересадки. Особенно опасна сухая земля: корневая система просто не в состоянии усвоить питательные вещества без влаги.

Полив — с умом

Проблему можно усугубить чрезмерным поливом. Особенно на тяжёлых почвах он приведёт к загниванию корней. А вот мульчирование перегноем решает сразу две задачи: сохраняет влагу и питает землю постепенно. Мульчу нужно обновлять каждые 2-3 недели.

Азот — друг и враг

При дефиците азота листья бледнеют, а стебли становятся тонкими. Но перебор с азотной подкормкой приведёт к буйной ботве и слабому плодоношению. Важно соблюдать баланс.

Осторожно с рыхлением

Неглубокое рыхление полезно, но даже случайное повреждение корней усиливает стресс. Работать стоит аккуратно, не нарушая структуру верхнего слоя.

Холодная земля тормозит рост

Ночные перепады температуры замедляют метаболизм растений. Лучше пересаживать огурцы, когда почва прогреется минимум до +15 °C. Это поможет рассаде быстрее прижиться.

Поддержка извне

Опрыскивание слабым раствором мочевины помогает в моменте, но не заменяет основного питания. А вот биостимуляторы на основе гуминовых кислот укрепляют иммунитет и ускоряют адаптацию.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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