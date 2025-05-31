Золотой час для вашего сада: когда поливать, чтобы растения цвели и плодоносили

Полив растений — это не только увлажнение почвы. Это целая наука, особенно в жаркое время года, когда так важно не только поддерживать влагу в земле, но и избегать излишков, чтобы не вызвать гниение. Но как выбрать время для полива, чтобы растение получило максимум пользы?
Лучшее время для полива — утро. Это именно тот момент, когда температура еще не слишком высока, и почва способна впитывать воду до того, как она испарится под палящими лучами солнца.
"Поливать лучше рано утром, до того, как температура поднимется, а солнце начнет активно прогревать землю", — советует садовод.
Полив ранним утром имеет несколько преимуществ:
Полив в разгар дня — это не только пустая трата воды, но и вред для растений.
"Если поливать в обед, вода будет испаряться слишком быстро, а растения не получат должного увлажнения", — отмечает эксперт.
Хотя можно поливать растения и на ночь, специалисты предупреждают: это не всегда безопасно. "Полив на ночь повышает риск бактериальных и грибковых заболеваний, поскольку влага не успевает испариться и остается на растении, что создает идеальные условия для развития инфекции". Поэтому лучше всего завершить полив до захода солнца.
Есть несколько методов, которые помогут вам поливать растения эффективно и экономно:
Выводы: Когда поливать растения, чтобы не навредить им? Ответ очевиден: раннее утро — лучший выбор. Это время позволяет не только обеспечить растения необходимой влагой, но и предотвратить потери воды из-за испарения.
Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
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