Золотой час для вашего сада: когда поливать, чтобы растения цвели и плодоносили

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полив растений — это не только увлажнение почвы. Это целая наука, особенно в жаркое время года, когда так важно не только поддерживать влагу в земле, но и избегать излишков, чтобы не вызвать гниение. Но как выбрать время для полива, чтобы растение получило максимум пользы?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грядка

Лучшее время для полива — утро. Это именно тот момент, когда температура еще не слишком высока, и почва способна впитывать воду до того, как она испарится под палящими лучами солнца.

"Поливать лучше рано утром, до того, как температура поднимется, а солнце начнет активно прогревать землю", — советует садовод.

Важность утреннего полива

Полив ранним утром имеет несколько преимуществ:

вода успевает попасть к корням, не испарившись;

растения получают достаточное количество влаги, чтобы пережить жару дня;

снижает риск появления грибковых заболеваний, ведь вода не застаивается на листьях.

Полив в жару — не лучший вариант

Полив в разгар дня — это не только пустая трата воды, но и вред для растений.

"Если поливать в обед, вода будет испаряться слишком быстро, а растения не получат должного увлажнения", — отмечает эксперт.

Полив на ночь: риски и рекомендации

Хотя можно поливать растения и на ночь, специалисты предупреждают: это не всегда безопасно. "Полив на ночь повышает риск бактериальных и грибковых заболеваний, поскольку влага не успевает испариться и остается на растении, что создает идеальные условия для развития инфекции". Поэтому лучше всего завершить полив до захода солнца.

Как выбрать метод полива

Есть несколько методов, которые помогут вам поливать растения эффективно и экономно:

Используйте систему капельного полива. Это сэкономит воду и доставит её прямо к корням.

Для растений в горшках используйте гранулы, которые помогут удерживать влагу в почве.

Пистолет для распыления с регулировкой потока воды поможет направить влагу точно туда, куда нужно, минимизируя потерю воды.

Выводы: Когда поливать растения, чтобы не навредить им? Ответ очевиден: раннее утро — лучший выбор. Это время позволяет не только обеспечить растения необходимой влагой, но и предотвратить потери воды из-за испарения.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

