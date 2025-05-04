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Преобразите свой сад: выбираем цветы для любого климата

2:54
Садоводство » Советы

Ищете что-то новенькое для своего сада? Вам не придется искать дальше. Посадите этот великолепный цветок, который долго цветет, и получите много комплиментов.

Кореопсис «Full Moon»
Фото: Own work by Shijan Kaakkara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кореопсис «Full Moon»

Весной сад зовет! Желание сажать непреодолимо — яркие цветы, стойкие многолетники и ароматные кустарники все призывают. Это идеальное время, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваши зеленые пространства и создать цветной сад на предстоящие месяцы. Эти конкретные сорта обеспечат вас долгосрочным цветением.

Яркие цветы для вашего сада

Если вы хотите наполнить свой сад цветом, который будет радовать долго, гейлардия (или цветок-покрывало) — отличный выбор. С яркими красными и золотыми оттенками она осветит ваши цветники с июня по октябрь. Это растение легко выращивать, и оно прекрасно себя чувствует даже в бедной почве.

Многолетние герани — ещё один замечательный вариант. Их фиолетово-голубые цветы цветут с весны до осени и отлично подходят как почвопокровные растения с минимальным уходом. Не забудьте и о рудбекии: с золотыми лепестками и темным центром она радует своими эффектными цветами с лета и до первых заморозков.

Лучшее цветущее растение для долговременного цветения

Преобразите ваше открытое пространство с помощью кореопсиса «Full Moon». Это устойчивое растение производит нежные светло-желтые цветы с июля до первых заморозков. Оно яркое, элегантное и неприхотливое — идеально для садоводов любого уровня навыков. Лучше всего его сажать в апреле.

Кореопсис подходит для бордюров, клумб или контейнеров и легко адаптируется к различным типам почвы и климатическим условиям. После укоренения ему требуется лишь легкий полив. Его теплые, мягкие оттенки придают особое очарование, помогая вашему саду оставаться живописным практически весь год.

Простое руководство по созданию красочного сада

Чтобы начать, подготовьте хорошо дренированную почву в солнечном месте. Апрель — идеальное время для посадки. Выкопайте яму, добавьте компост, посадите растение и аккуратно полейте. Поддерживайте умеренный уровень влаги и добавьте слой мульчи, чтобы сохранить влажность.

Для большего количества цветов регулярно удаляйте отцветшие соцветия. Хотя кореопсис «Full Moon» не цветет круглый год, он радует своим цветением в течение нескольких месяцев, становясь отличным дополнением к любому саду. При минимальных усилиях вы сможете наслаждаться красотой и ярким видом с лета до первых признаков зимы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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