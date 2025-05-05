После этой подкормки даже рассада выглядит как из теплицы

То, что мы обычно выбрасываем, может стать секретным оружием в саду. Луковая шелуха, оставшаяся после готовки, способна заменить целый набор удобрений и защитных средств — и при этом не стоит ни копейки.
Сухие чешуйки лука богаты природными антисептиками, витаминами и микроэлементами. Эти вещества:
укрепляют иммунитет растений,
защищают от грибков и вредителей,
стимулируют рост зелёной массы и цветение.
После обработки таким настоем растения становятся устойчивее к болезням, а почва — рыхлой и богатой на микроэлементы.
Насыпьте в кастрюлю стакан шелухи.
Залейте двумя стаканами воды.
Кипятите 15 минут.
Дайте остыть, процедите и перелейте в стеклянную банку.
Храните в холодильнике до 3 месяцев.
Перед применением настой разбавляют водой в соотношении 1:3. Поливать можно под корень или опрыскивать листья каждые 14 дней.
Луковый настой особенно полезен для рассады: молодые растения быстрее растут и не болеют. Цветущие культуры откликаются пышными бутонами и продолжительным цветением. А овощи и ягоды, обработанные таким средством, меньше гниют и хранятся дольше.
Многие садоводы признаются: с тех пор как начали использовать луковую шелуху, сократили покупки удобрений и препаратов. Это не только экологично, но и экономично. Всё, что нужно — уже есть на кухне.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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