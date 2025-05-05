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Удобряли как всегда — и потеряли половину урожая

2:12
Садоводство

Каждый липкий лист на дереве — это не просто след от вредителя, а симптом упущенного момента. Пока садовод не распознал первые тревожные сигналы, колония тли уже захватила территорию. И тогда обычные средства оказываются бессильны.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

Ранняя атака — позднее спасение

Инсектициды дают наилучший результат в самом начале заражения. Как только листья начинают скручиваться — действовать нужно немедленно. На этом этапе можно спасти до 70% урожая.

Подкормка на руку тле

Азотные удобрения, которые кажутся полезными для дерева, на деле становятся подарком для вредителей. Молодые побеги, появляющиеся после такой подкормки, особенно любимы тлей. Лучше отложить азот до завершения активного сезона.

Не весь сад — равен в защите

Обработка только верхушки дерева — одна из главных ошибок. Вредители прячутся в тени, на стволе, внизу кроны. Нужно тщательно опрыскивать каждый ярус. Пропуск хотя бы одного участка — и армия тли возвращается.

Польза или вред: как не навредить полезным насекомым

Инсектициды широкого действия могут убить не только тлю, но и насекомых-защитников сада. Специализированные препараты справляются с проблемой точечно и не нарушают естественный баланс.

Уход — это профилактика

Нерегулярная прополка и сорняки у основания деревьев — идеальные условия для размножения вредителей. Мульчирование и контроль за приствольным кругом снижают риск атак.

Повтор — залог победы

Даже после успешной обработки нужно повторить опрыскивание через 7-10 дней. Иначе выжившие личинки снова оккупируют дерево. Народные методы тоже работают — но только при малом количестве тли и при частом применении.

Иммунитет дерева — ваш щит

Слабые деревья первыми страдают от нашествия. Внекорневые подкормки с бором и цинком усиливают устойчивость растений. А регулярные осмотры — ключ к раннему выявлению угрозы.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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