Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — не только вкусное дополнение к блюдам, но и декоративное растение в вашем саду. С его мягкими зелеными листьями, которые добавляют пикантности и яркие оттенки в салаты, и розовато-фиолетовыми цветами, он будет радовать вас весь сезон. Но когда и как правильно собирать лук, чтобы получить максимальный урожай?

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Лучшие условия для роста

Лук (Allium schoenoprasum) — это член семейства луковых, который известен своим тонким вкусом. Растение не требовательно, однако для хорошего роста ему нужно достаточное количество солнечного света и хорошо дренированная почва с pH 6,0-7,0. Сажать лук лучше всего весной, после того как минует угроза заморозков. Он легко растет, достигая высоты около 50 см, но если вы собираете листья, растения остаются компактными.

Когда собирать лук

Вы можете начинать собирать лук уже через 30 дней после пересадки или 60 дней после посева семян, когда высота его листьев достигнет 15 см. В первый год можно собирать урожай несколько раз — примерно 3-4 раза, а затем подрезать каждый месяц, чтобы растение продолжало расти. В более теплом климате лук может продолжать давать листья даже зимой.

Сбор и хранение

Для сбора лука используйте острые ножницы, отрезая листья на расстоянии 2,5-5 см от почвы. Не забудьте обрезать цветочные стебли, чтобы не образовывались семена, и стимулировать растение на новый рост. Если лук не используется сразу, его можно хранить в холодильнике или заморозить, нарезав и положив в пакеты.

Преимущества и хранение

Для того чтобы использовать лук в течение длительного времени, его можно заморозить или держать в воде. Примерно через несколько дней в холодильнике свежий лук не теряет своего аромата, а также пригоден для использования в любом виде.

Лук — это не просто растение для огорода, но и идеальный спутник для вашего стола и сада. Регулярный сбор и правильное хранение обеспечат вам свежий вкус в любое время года, а также помогут улучшить урожайность.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

