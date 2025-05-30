Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ раскрыла страшную схему: Украинские кураторы и школьники-поджигатели
Остановить НАТО: альянс принял неожиданное решение у границ России
Конец Европы: принятие Украины в ЕС уничтожит мир
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок

Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе

2:26
Садоводство

Лук — не только вкусное дополнение к блюдам, но и декоративное растение в вашем саду. С его мягкими зелеными листьями, которые добавляют пикантности и яркие оттенки в салаты, и розовато-фиолетовыми цветами, он будет радовать вас весь сезон. Но когда и как правильно собирать лук, чтобы получить максимальный урожай?

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Лучшие условия для роста

Лук (Allium schoenoprasum) — это член семейства луковых, который известен своим тонким вкусом. Растение не требовательно, однако для хорошего роста ему нужно достаточное количество солнечного света и хорошо дренированная почва с pH 6,0-7,0. Сажать лук лучше всего весной, после того как минует угроза заморозков. Он легко растет, достигая высоты около 50 см, но если вы собираете листья, растения остаются компактными.

Когда собирать лук

Вы можете начинать собирать лук уже через 30 дней после пересадки или 60 дней после посева семян, когда высота его листьев достигнет 15 см. В первый год можно собирать урожай несколько раз — примерно 3-4 раза, а затем подрезать каждый месяц, чтобы растение продолжало расти. В более теплом климате лук может продолжать давать листья даже зимой.

Сбор и хранение

Для сбора лука используйте острые ножницы, отрезая листья на расстоянии 2,5-5 см от почвы. Не забудьте обрезать цветочные стебли, чтобы не образовывались семена, и стимулировать растение на новый рост. Если лук не используется сразу, его можно хранить в холодильнике или заморозить, нарезав и положив в пакеты.

Преимущества и хранение

Для того чтобы использовать лук в течение длительного времени, его можно заморозить или держать в воде. Примерно через несколько дней в холодильнике свежий лук не теряет своего аромата, а также пригоден для использования в любом виде.

Лук — это не просто растение для огорода, но и идеальный спутник для вашего стола и сада. Регулярный сбор и правильное хранение обеспечат вам свежий вкус в любое время года, а также помогут улучшить урожайность.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает
Авто
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Сводка с фронта: чудовищные потери ВСУ — только пропавших 400 тысяч, Запад в шоке от ВС РФ Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Последние материалы
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить
B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra
Домашний кинотеатр доступен каждому — эти панели творят чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.