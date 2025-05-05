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Смело уезжайте в отпуск: эти цветы практически не нуждаются в поливе

3:37
Садоводство » Цветы

В мире садоводства существует множество растений, которые радуют нас своими красочными цветами и зеленью, но не требуют регулярного ухода. Если вы заняты или часто уезжаете, стоит обратить внимание на цветы, которые легко переносят засуху. В этой статье мы рассмотрим несколько видов, которые практически не нуждаются в поливе и могут стать отличным дополнением к вашему саду.

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Лаванда

Лаванда — непревзойденный фаворит среди засухоустойчивых растений. Это яркое и ароматное растение не только украшает сад своими фиолетовыми цветами, но и привлекает пчел и других опылителей. Лаванда предпочитает солнечные участки и бедные почвы, поэтому термического полива требует только в самые засушливые периоды.

Эхинацея

Эхинацея, или кончикозубец, – это красивый цветок с яркими лепестками, который привлекает внимание благодаря своим оранжевым и пурпурным оттенкам. Это растение устойчиво к болезням и вредителям, что делает его идеальным кандидатом для беззаботного сада. Эхинацея хорошо переносит засуху и нуждается в поливе только в условиях сильной жары.

Седум

Седумы, или очитки, — это суккулентные растения, которые прекрасно растут в засушливых условиях. Они доступны в различных формах и цветах, создавая эффектные композиции. Седумы идеально подходят для контейнерного садоводства и выполнять роль почвопокровных растений. Эти цветы не боятся жары и легко переносят долгие периоды без воды.

Гравилат

Гравилат — это ещё одно великолепное многолетнее растение, которое может выжить в условиях недостатка влаги. Его желтые, оранжевые и красные цветы украсят любой сад, а также привлекут бабочек. Гравилат предпочитает солнечные участки и неприхотлив к почвам, благодаря чему он отлично себя чувствует даже в самых засушливых условиях.

Вербейник

Вербейник — это красивая яркая травянистая культура, которая отлично чувствует себя в солнечных местах. Его желтые цветы создают прекрасные акценты и способны украсить любой уголок сада. Вербейник устойчив к засухе и требует минимального полива, что делает его отличным выбором для ленивых садоводов.

Сальвия

Сальвия – это удивительное растение, которое радует своим ярким цветением и неприхотливостью. Есть множество видов с разными оттенками цветков – от синего до красного. Сальвия прекрасно переносит недостаток воды и может расти в различных условиях. Это растение не только красиво, но и привлекает полезных насекомых.

Калипсо

Калипсо – это тропическое растение с яркими графическими цветами, которое также демонстрирует прекрасные способности к выживанию без частого полива. Оно предпочитает солнечные места и может обрабатывать тяжелые традиционные почвы, что делает его хорошим выбором для разнообразных садов.

Выбор неприхотливых цветов, не требующих частого полива, может значительно облегчить заботу о вашем саде или балконе. Эти растения не только украсят пространство своими красивыми цветами, но и позволят вам наслаждаться летом, не беспокоясь о необходимости регулярного полива. Подобрав правильные многолетники и однолетники, вы обеспечите себе яркий и здоровый сад с минимальными усилиями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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