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Секрет двукратного урожая помидоров: эти цветы изменят ваш сад навсегда

3:08
Садоводство

Если вы хотите не только украсить свой сад, но и получить более богатый урожай помидоров, то совместная посадка с цветами — отличный способ добиться успеха. Эти растения не только привлекают полезных насекомых, но и отталкивают вредителей, что делает их важными союзниками в вашем саду.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Цветы-компаньоны для помидоров: как это работает

Совмещение разных растений в саду известно как метод "сопутствующей посадки". Этот подход помогает улучшить здоровье растений, бороться с вредителями, привлекать опылителей и даже улучшать вкус плодов. Но важно не только выбрать правильные растения, но и правильно их разместить, чтобы создать максимально продуктивную и гармоничную садовую среду.

Пять цветов, которые помогут вам получить лучший урожай помидоров

  1. Календула
    Календула с её яркими оранжевыми цветами — не только украшение сада, но и защитник ваших помидоров. Её сильный запах отпугивает вредителей, таких как тля, рогатые клещи и нематоды. К тому же, календула съедобна и обладает лечебными свойствами, что делает её ещё более полезной.

  2. Невенчета (Цветы бархатцев)
    Эти яркие растения с помпонными цветами не только красиво смотрятся рядом с помидорами, но и эффективно отпугивают кроликов, белокрылок и корневых нематод. Невенчета выделяют лимонен, вещество, которое действует как натуральный репеллент для многих вредителей.

  3. Лобелия
    Лобелия, с её яркими цветами, привлекает насекомых-опылителей и помогает отталкивать капустную моль, белокрылку и тлю. Растения формируют красивый почвенный покров, предотвращая рост сорняков и сохраняя влагу в почве.

  4. Лаванда
    Лаванда — не только красивое и ароматное растение, но и эффективный защитник от блох и нематод. Её запах привлекает опылителей и отпугивает вредителей, а также обладает целебными свойствами.

  5. Цинии
    Цинии — яркие цветы, которые привлекают полезных насекомых и опылителей. Они цветут до первых заморозков, создавая контраст с зеленью и насыщая сад дополнительной красотой. Цинии также замечательно подходят для срезки, чтобы создать букеты для дома.

Советы по посадке цветов с помидорами:

  • Не перегружайте пространство: Убедитесь, что растения не слишком плотно растут рядом друг с другом, чтобы избежать конкуренции за воду и питательные вещества. Используйте контейнеры, если пространство ограничено.

  • Солнечное место для помидоров: Помидоры требуют много солнца, поэтому подумайте, как высаженные цветы могут повлиять на солнечное освещение. Высокие растения стоит размещать так, чтобы они не блокировали солнечный свет.

  • Поддерживайте баланс: Цветы должны дополнять помидоры, а не мешать их росту. Следуйте рекомендациям по расстояниям для каждого растения, чтобы избежать затенения и перегрузки.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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