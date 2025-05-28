Как бегония на балконе может изменить вашу жизнь — символ любви и счастья

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бегония — не просто красивый цветок, но и символ удачи и процветания. Посаженные на балконе или в саду, эти растения не только радуют глаз, но и привлекают положительные события в жизни. В разных культурах считается, что бегонии приносят счастье, хорошее здоровье и даже улучшение отношений в семье. Поэтому если вы хотите не только украсить свою террасу, но и создать атмосферу удачи, эти цветы станут отличным выбором.

Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бегония

Как выращивать бегонии

Бегонии — растения, которые могут расти как в саду, так и в домашних условиях. Чтобы добиться хорошего цветения, выбирайте место с рассеянным светом. Яркое солнце может повредить листья, особенно в жаркие месяцы, поэтому лучше всего посадить бегонии в полутени. Если вы планируете выращивать их в помещении, подберите для них светлое место, где не будет слишком много прямых солнечных лучей.

Выбор почвы для бегоний

Для бегоний идеально подходит легкий, хорошо дренированный компост. Почва должна быть достаточно питательной, чтобы обеспечить растению все необходимые элементы для роста и цветения. Рекомендуется использовать субстраты без торфа, а также добавлять немного песка или перегноя, чтобы улучшить дренаж и предотвратить загнивание корней.

Как сажать бегонии

Сажать бегонии можно как с клубней, так и рассадой. Клубни следует высаживать в марте или апреле в маленькие горшки или лотки для рассады. Укладывайте клубни с вогнутой стороной вверх на глубину около 2,5 см. После того как листья начнут прорастать, пересаживайте растения в более крупные горшки с подходящей почвой. Если же вы выращиваете бегонии из рассады, перед посадкой на улицу обязательно закалите растения.

Уход за бегониями

Бегонии любят регулярный полив, особенно в жаркие летние месяцы. Однако не допускайте застоя воды, так как это может привести к гниению корней. Кроме того, растения нужно подкармливать каждую неделю удобрением с высоким содержанием калия, например, специальным удобрением для томатов.

Какие виды бегоний выбрать

Существует несколько видов бегоний, каждый из которых обладает своими особенностями. Клубневые бегонии идеально подходят для посадки в горшках и подвесных корзинах, так как их стебли достаточно хрупкие. Листовые бегонии, наоборот, лучше растут как комнатные растения, но летом могут быть перемещены в сад.

Какую роль играют бегонии в народных приметах

"Бегонии должны быть отданы дорогому человеку, так как они привлекают счастье в дом, создают гармонию в любви и укрепляют здоровье", — объясняют садоводы, следящие за народными традициями.

Красная бегония символизирует страсть и любовь, розовая — нежность, желтая — радость и дружбу, а белая — чистоту и невинность.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

