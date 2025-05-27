Все говорят, что это не работает, но эти травы увеличат ваш урожай помидоров в два раза

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание помидоров — это не только про хорошие семена, но и про правильное соседство. Не забывайте о травах, которые могут не только улучшить вкус ваших плодов, но и значительно повысить урожайность. Какие травы стоит посадить рядом с помидорами, чтобы обеспечить себе великолепный урожай? Читайте дальше.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

1. Базилик: союзник, которого не заменит никто

Базилик — классика, не только в кулинарии, но и в саду. Он помогает отпугнуть вредителей, таких как трипсы и бабочки, которые могут атаковать помидоры. Вдобавок, он привлекает полезных опылителей и улучшает вкус помидоров. Вы можете посадить его между рядами помидоров или в контейнерах рядом с ними.

2. Петрушка: зелёный аромат для вашего урожая

Петрушка не только вкусно пахнет, но и привлекает бабочек и хищников, которые борются с вредителями. Она также помогает создать приятную атмосферу для помидоров, добавляя свежести и защищая от паразитов. Сажайте её рядом с помидорами или между рядами.

3. Мята: неожиданный, но мощный помощник

Мята — это не только ароматная трава, но и природный отпугиватель для тлей и мух. Её запах помогает держать вредителей подальше от ваших помидоров. Будьте осторожны, мята растёт агрессивно, поэтому лучше сажать её в контейнерах рядом с грядками.

4. Орегано: живой барьер для вредителей

Орегано или душица — идеальный спутник для помидоров. Она не только отпугивает вредителей, но и помогает предотвратить рост сорняков. Её пряный аромат заставляет вредителей держаться подальше, а её листья прекрасно защищают почву.

5. Тимьян: поддержка для корней и защита от насекомых

Тимьян — ещё одна трава, которая не только улучшает вкус помидоров, но и борется с вредителями. Он привлекает полезных насекомых, отпугивает тлей и скакалок, а также служит отличной почвопокровной культурой, поддерживая влажность и сдерживая рост сорняков.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

