Будете жалеть, что не начали раньше: 5 способов поливать, но не тонуть в воде

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранение воды стало не просто модной темой, а настоящей необходимостью. Но кто сказал, что экономить воду значит ухудшать здоровье растений? Существуют простые способы использовать меньше воды, не рискуя ростом и развитием вашего сада.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив

1. Выбирайте засухоустойчивые растения

Засухоустойчивые растения — это не только модное слово, но и реальное решение для уменьшения расхода воды. Эти растения имеют специальные характеристики, позволяющие им выживать при недостатке влаги, такие как восковой налёт на листьях или длинные корни, которые тянутся глубже в почву. При выборе растений для вашего сада обратите внимание на такие признаки, как мягкие и сочные листья, или листья с восковым налётом.

2. Добавьте компост в почву

Компост улучшает структуру почвы, увеличивая её способность удерживать влагу. Это особенно важно в цветочных клумбах и огородах. Оптимальный уровень органики в почве — около 5%. Это поможет уменьшить потребность в поливе и обеспечит растениям более стабильное снабжение водой. Также полезно использовать мульчу, например, солому или измельчённые листья.

3. Поливайте с умом

Полив — это не только вопрос количества воды, но и времени. Чтобы сэкономить воду, поливайте растения рано утром. В это время солнце ещё не так активно, и вода успевает лучше впитаться в почву, не испаряясь. Используйте капельный полив или лейку, направляя воду прямо в корни, чтобы листья оставались сухими и не перегревались.

4. Поливайте обильно, но реже

Регулярный, но не частый полив более эффективен, чем частое орошение. Поливайте растения обильно, так, чтобы вода достигала корней. Это поможет растению получать необходимую влагу без излишков. Такой подход позволяет существенно сократить расход воды.

5. Собирайте дождевую воду

Если вы хотите ещё больше сэкономить, собирать дождевую воду — отличный способ. Установите дождесборники и используйте дождевую воду для полива. Это не только экономия ресурсов, но и способ напоить растения чистой, не хлорированной водой.

Уточнения