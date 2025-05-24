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Перцы так растут, что вы будете умолять их остановиться: как добиться невероятного урожая

2:20
Садоводство

Перцы — культура тёплолюбивая и требовательная, но если учесть все нюансы при посадке, можно получить мощные кусты и мясистые плоды, от которых садоводы соседнего участка будут в лёгком шоке. Главное — всё сделать вовремя и по уму.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Время и температура — всё решают

Высаживают перцы в открытый грунт с конца апреля до середины мая, когда температура воздуха стабильно держится выше +23 °C. Семена прорастают при аналогичных условиях, поэтому их стоит сеять за 10-12 недель до последнего заморозка.

Где перцам понравится

Выбирайте для посадки солнечные участки с лёгкой суглинистой почвой и хорошим дренажом. Поднятые грядки, контейнеры, места, где в прошлом году не росли томаты, картофель или баклажаны — идеальные кандидаты. Перец любит простор и солнце — не менее 6 часов света в день.

Схема посадки и первая обрезка

Растения размещают на расстоянии 45 см друг от друга, оставляя до метра между рядами. Пересаживая рассаду, следите, чтобы верхняя часть находилась на уровне земли, как в горшке. Нижние семядольные листья лучше удалить, но не стоит сильно оголять стебель.

Полив и удобрения

Лучший вариант — капельный полив, чтобы вода шла вглубь, а не на листья. Поливать лучше рано утром, чтобы избежать развития грибковых заболеваний.

При посадке внесите удобрение с повышенным содержанием фосфора — например, с формулой 5-10-10. Повторите подкормку в фазе цветения. Когда начнут формироваться плоды, переходите на сбалансированное удобрение 10-10-10. В начале сезона избегайте избытка азота — иначе получите буйную зелень и отсутствие завязи.

Почва и профилактика болезней

Оптимальный pH — 6,5-7. Богатая питательными веществами почва способствует развитию корней и защищает растения от болезней. Используйте севооборот и не сажайте перец после паслёновых. Это поможет избежать заражения вирусами и грибками.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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