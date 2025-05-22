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Мясистые, как персики: чем подкармливают помидоры те, у кого ведро — не предел урожая

2:09
Садоводство

Чтобы помидоры радовали не ботвой, а настоящими плодами, важно правильно подкармливать их уже в мае. Именно в этот период формируются будущие урожаи — и малейшая ошибка может дорого обойтись. Главное — не переборщить и не опоздать.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Что нужно томатам в начале сезона

Весной томатам необходимы фосфор, азот и калий — это база для крепкой корневой системы, хорошей завязи и устойчивости к болезням. Дополнительные элементы вроде железа, кальция, магния и бора тоже играют роль, особенно если почва истощена.

Для активного роста можно использовать:

  • раствор нашатырного спирта (1 ст. ложка на ведро воды),

  • мочевину (10-15 г на ведро воды).

Но с азотом нужно быть осторожным: его избыток провоцирует пышную зелень, но мешает формированию плодов.

Натуральные альтернативы химии

Опытные садоводы всё чаще отказываются от покупных удобрений в пользу "домашних рецептов". Вот несколько действенных вариантов:

  • Настой навоза (1:10 с водой) — насыщает почву азотом и микроэлементами.

  • Птичий помёт (1:20) — мощный природный активатор роста.

  • Крапивный настой — траву заливают тёплой водой на 2/3 объёма, добавляют золу (1 стакан на ведро), настаивают 2 недели. Это средство поддержит растения на всех этапах.

Во время цветения и плодоношения

Когда появляются бутоны и начинается цветение, помидорам особенно нужны калий и фосфор. Подойдут:

  • суперфосфат (20 г на ведро воды),

  • сульфат калия (10-15 г на ведро),

  • или настой дрожжей с сахаром (пакетик дрожжей + 1 ст. ложка сахара на ведро тёплой воды, настоять 2 часа).

А когда плоды уже сформировались, стоит использовать древесную золу: 1 стакан на ведро воды, настоять сутки. Или растворить 15 г монофосфата калия — это даст томатам дополнительный толчок в росте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Мясистые, как персики: чем подкармливают помидоры те, у кого ведро — не предел урожая
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