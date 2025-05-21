Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи

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1:50
Садоводство

Перцы — одни из самых любимых овощей на даче. Но когда в одной грядке всходит смесь сладких, острых и суперострых сортов, а ярлыки давно сдуло ветром, начинается настоящая ботаническая головоломка. К счастью, отличить перцы можно задолго до появления первых плодов.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Почему перцы путают

На ранних стадиях почти все сорта выглядят одинаково: те же зелёные листики, тот же стебель. Особенно сложно, если вы сажаете смесь семян разных видов Capsicum. Но уже тогда есть зацепки.

Начинаем с семян

Обратите внимание на цвет семян. Более светлые обычно принадлежат сладким или мягким сортам, а тёмные — чаще у острых и горьких. Не гарантия, но полезная подсказка, если нет маркировки.

Растения взрослеют — и становятся разными

Когда рассада подрастает, различия начинают проявляться:

  • Capsicum annuum — самый распространённый вид. Сюда входят болгарские перцы, поблано, халапеньо. Цветы у этих растений — белые и плотные.

  • Capsicum chinense — "острые звёзды" вроде Carolina Reaper или Scotch Bonnet. Цветы тоже белые, но с тёмным центром. Это отличительный маркер.

  • Capsicum baccatum, frutescens, cardenasii — реже встречаются на даче, но легко узнаются по цветкам с цветной серединой или по форме стручков.

В чём смысл такой идентификации

Понимание, какой сорт перед вами — не просто интерес, а реальный способ скорректировать уход: например, острым сортам нужно больше тепла и света, а сладкие — менее требовательны. Да и пересадку в нужное место проще организовать, когда ясно, кто есть кто.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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