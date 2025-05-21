Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи

Перцы — одни из самых любимых овощей на даче. Но когда в одной грядке всходит смесь сладких, острых и суперострых сортов, а ярлыки давно сдуло ветром, начинается настоящая ботаническая головоломка. К счастью, отличить перцы можно задолго до появления первых плодов.
На ранних стадиях почти все сорта выглядят одинаково: те же зелёные листики, тот же стебель. Особенно сложно, если вы сажаете смесь семян разных видов Capsicum. Но уже тогда есть зацепки.
Обратите внимание на цвет семян. Более светлые обычно принадлежат сладким или мягким сортам, а тёмные — чаще у острых и горьких. Не гарантия, но полезная подсказка, если нет маркировки.
Когда рассада подрастает, различия начинают проявляться:
Capsicum annuum — самый распространённый вид. Сюда входят болгарские перцы, поблано, халапеньо. Цветы у этих растений — белые и плотные.
Capsicum chinense — "острые звёзды" вроде Carolina Reaper или Scotch Bonnet. Цветы тоже белые, но с тёмным центром. Это отличительный маркер.
Capsicum baccatum, frutescens, cardenasii — реже встречаются на даче, но легко узнаются по цветкам с цветной серединой или по форме стручков.
Понимание, какой сорт перед вами — не просто интерес, а реальный способ скорректировать уход: например, острым сортам нужно больше тепла и света, а сладкие — менее требовательны. Да и пересадку в нужное место проще организовать, когда ясно, кто есть кто.
Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.