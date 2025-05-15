Почва ещё спит, а вы уже сажаете? Вот почему урожай потом не радует

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — это старт для всего огорода, и от того, как вы подготовите почву, зависит не просто урожай, а его вкус, объём и здоровье растений. Ниже — практичные шаги, которые стоит сделать до первой посадки, чтобы не пришлось потом бороться с последствиями.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Чистим инструменты, а не совесть

Сначала — инвентарь. Грабли, лопаты и прочие помощники должны быть не только под рукой, но и чистыми. Загрязнённые инструменты — это ворота для болезней и плесени, которые легко "переезжают" на грядки. Протрите, обработайте, проверьте — весна не любит грязной работы.

Рыхлим, копаем, насыщаем

Почва после зимы — как человек после сна: нужна зарядка. Хорошая перекопка насыщает землю кислородом и освобождает её от спрессованных слоёв. Рыхлая почва — залог того, что корни растений не будут задыхаться.

После этого — питание. Добавьте удобрения с учётом того, что именно будете сажать. Под томаты и капусту — одно, под зелень и бобовые — другое. Не бросайте всё подряд, надеясь на "универсальность". Весной земля голодная, но не всеядная.

Сажать — это полдела. Главное — где и с кем

Планировка — не роскошь, а необходимость. Посадите светолюбивое растение в тень — и получите разочарование. Засадите грядку несовместимыми культурами — и урожай сам устроит бойкот. Подумайте о сочетании растений, их требованиях к свету, влаге и соседям.

Высокие культуры можно использовать как естественную тень для тенелюбивых. А вот огурцы рядом с картошкой — сомнительное решение. Каждый сосед по грядке влияет на урожай.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

