Три ингредиента, которые превращают увядшие цветы в живые шедевры — и это не магия

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветы придают дому уют и атмосферу, но порой даже самые красивые букеты теряют свою привлекательность. Вместо того чтобы прощаться с ними, стоит попробовать секретное средство из трёх доступных ингредиентов, которые буквально оживят ваши растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Букет пионов

Идеальное питание для ваших цветов

Для восстановления жизни в увядающих растениях используйте простой и эффективный рецепт. Все, что вам нужно:

Кожура 1 банана

4-5 ч. ложек молотого кофе

Оболочки 2 яиц

Измельчите эти компоненты в блендере или кухонном комбайне до однородной массы. Получившуюся смесь добавьте в почву вокруг стеблей растения. Это питание поможет восстановить здоровье цветов и вернуть им свежий вид.

Питайтесь правильно — цветы ответят благодарностью

Банан содержит калий и фосфор, которые необходимы для роста, кофе действует как натуральный дренаж, а яйца дают растение полезные минералы. Это сочетание оживляет даже самые уставшие растения!

Не забывайте, что растения требуют ухода, и такой простой трюк поможет им чувствовать себя в вашем доме как дома.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

