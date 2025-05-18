Цветёт? Не зевай — один приём в это время удваивает урожай томатов без удобрений

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышный куст, сочные плоды и ведро с урожаем — мечта любого огородника. И всё это возможно, если знать, что делать именно в тот момент, когда помидоры начинают цвести. Маленькие хитрости на этом этапе способны удвоить результат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Цветёт? Значит, пора вмешаться

Во время цветения у томатов у основания стебля часто появляются бугорки — это корневые почки. Как только они приобретают фиолетовый оттенок, аккуратно присыпьте их землёй. Это простое действие стимулирует рост дополнительных корней, которые будут забирать больше питательных веществ и укрепят растение.

Опыление — не только для пчёл

В теплицах помидоры страдают от нехватки ветра и насекомых. Поэтому каждое утро слегка встряхивайте стебли — так пыльца попадёт туда, куда нужно. Это повысит шансы на завязывание плодов и предотвратит прерывистое цветение.

Полив с умом

Томаты не любят частый полив, но ценят стабильность. В жару достаточно поливать раз в 3 дня, в прохладу — раз в 5. Главное — не заливать. После каждого полива почву стоит слегка рыхлить и мульчировать свежескошенной травой: это удержит влагу и сделает условия для корней более комфортными.

Минимум удобрений — максимум вкуса

Подкормки должны быть умеренными: один раз в неделю, и без фанатизма. Переизбыток удобрений может испортить вкус и текстуру плодов.

Подвязывание — обязательно

Когда кусты вытягиваются, они становятся уязвимыми к поломкам. Подвязывайте растения к кольям или шпалерам — иначе стебли могут не выдержать вес плодов.

Листья под контролем

Если замечаете, что листья побелели — немедленно удаляйте их. Это может быть признаком болезни. Также рекомендуется дважды за время цветения обработать кусты раствором с противогрибковыми свойствами.

Эти простые шаги помогут превратить любой томатный куст в плодовую фабрику. Главное — всё делать вовремя.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

