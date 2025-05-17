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Как пустить авокадо в рост, даже если ваша квартира — это не джунгли

2:31
Садоводство

Авокадо — это не только вкусно, но и полезно. А еще это довольно дорогой фрукт, который не всегда доступен. Но что если его можно вырастить прямо у себя дома? И это вовсе не так сложно, как кажется!

Авокадо
Фото: Own work by M.t.lifshits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Авокадо

Выбор авокадо для посадки

Первым шагом будет выбор спелого авокадо. Выбирайте такой фрукт, который легко разрезается и имеет кремовую текстуру внутри. После того как вы насладитесь его вкусом, не выбрасывайте косточку — именно она станет основой вашего домашнего растения.

Подготовка косточки для прорастания

Метод 1: Посадка в почву

  1. Возьмите косточку и тщательно промойте её.

  2. Поместите её в почву так, чтобы верхняя часть была сверху, а нижняя — внизу. Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной, чтобы избежать гниения.

  3. Поместите горшок в светлое и хорошо проветриваемое место.

  4. Поливайте умеренно, не давая почве пересыхать. Она должна быть слегка влажной.

  5. Через три месяца появятся первые ростки.

Когда стебель вырастет до 10-15 см, пересаживайте его в более просторный горшок, в теплое и светлое место с высокой влажностью.

Метод 2: Пророщение в воде

  1. Хорошо промойте косточку.

  2. Воткните три зубочистки в косточку так, чтобы они поддерживали её в стакане с водой. Косточка должна быть частично погружена в воду, но не полностью.

  3. Поместите стакан в теплое место с хорошим освещением и регулярно меняйте воду.

  4. Через несколько недель начнут развиваться корни, и из верхней части появится стебель.

  5. Как только растение достигнет 10 см и у него появятся первые листья, можно пересаживать в почву.

Уход за авокадо

  • Освещение: Растение требует много света, но избегайте прямых солнечных лучей.

  • Температура: Авокадо не переносит температуры ниже 10-15°C, поэтому зимой держите его в тепле.

  • Полив: Регулярный, но умеренный полив — почва не должна быть слишком мокрой.

Советы по уходу

Авокадо — довольно быстрорастущее растение, но оно чувствительно к изменениям температуры. В тёплое время года его можно выносить на улицу, но осенью обязательно верните его в дом. Если следить за ним, уже через пару лет вы сможете наслаждаться не только зеленью, но и плодами!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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