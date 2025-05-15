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Не земля, а бетон? Чеснок всё равно вырастет — потому что этот метод работает даже в ведре

2:30
Садоводство

Чеснок — не просто ароматная приправа. Это мощное природное средство с дезинфицирующими и противобактериальными свойствами. Его эфирные масла богаты фитонцидами, которые убивают болезнетворные бактерии. А главное — вырастить чеснок под силу даже на скромной даче.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Летний или зимний: в чём разница

В России чеснок выращивают повсеместно, чаще всего — на небольших участках. Существует два основных вида:

  • Озимый чеснок — сажают осенью, убирают летом.

  • Яровой чеснок — высаживают весной, собирают осенью.

У каждого свои особенности, но принцип выращивания схож.

Идеальные условия

Чеснок предпочитает:

  • Влажную, но дренированную и воздухопроницаемую почву.

  • Глубокий, лёгкий суглинок или чернозём.

  • Предшественники — помидоры, перец, кабачки, огурцы.

Подготовка почвы

  • Для летнего чеснока: начинают с зяби на 15-18 см, затем в августе — глубокая вспашка до 28 см. Весной — рыхление на 10-12 см.

  • Для озимого: подготовку проводят сразу после уборки предыдущего урожая.

Подкармливают участок калийными и натриевыми удобрениями — по 8-10 кг на гектар.

Посадка чеснока

  • Озимый: сажают в октябре.

  • Яровой: с конца февраля по март.

Используют только крупные внешние зубчики. На акр потребуется:

  • 150-200 кг — для озимого,

  • 120-150 кг — для ярового чеснока.

Зубчики сажают на глубину 4-6 см с интервалом в 7-8 см.

Уход за чесноком

  • Регулярное рыхление, но без окучивания.

  • Умеренный полив в засуху — переувлажнение губительно.

  • Подкормка слабых почв — до 4 кг натриевых удобрений на акр.

Когда собирать

  • Озимый чеснок убирают с конца июня до конца июля.

  • Важно не опоздать, иначе головки теряют плотность и вкус.

Сушить чеснок нужно прямо в поле до высыхания шейки, затем — в проветриваемом помещении. Хранят урожай, как лук, в сухом, прохладном месте.

Средняя урожайность:

  • Озимый чеснок — до 1000 кг с акра.

  • Яровой чеснок — до 800 кг.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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