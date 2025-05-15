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Пока вы боретесь с сорняками, руккола сама их душит: как ей это удаётся

2:39
Садоводство

Острая, ароматная, насыщенная витаминами — руккола давно заняла своё место в рационе тех, кто ценит не только вкус, но и пользу. Её выращивание под силу даже новичку — главное, соблюдать простые правила.

Руккола
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руккола

Где и когда сажать

Руккола любит нейтральную или слабощелочную почву. Если грунт кислый — внесите известь или мел. Лучше всего культура растёт на местах, где до этого выращивали картофель, фасоль, горох или кабачки. Высевать можно с апреля по август. Осенью и зимой — на подоконнике.

Первый посев делают в апреле, последний — в начале августа. Молодые листья (до 50 дней) наиболее ароматны, поэтому посадки стоит повторять каждые 2-3 недели. Для ускорения результата можно вырастить рассаду — посев проводят в марте.

Уход без заморочек

После появления ростков (через 5-7 дней) важно соблюдать режим полива. При пересушивании листья становятся грубыми и теряют вкус. После полива обязательно рыхлите почву и удаляйте сорняки. Подкармливать лучше перегноем: 1 ст. ложка на 10 литров воды. Минеральные удобрения с азотом не рекомендуются — руккола может накапливать нитраты.

Как вырастить рассаду

Семена высевают в стаканчики или горшки, в хорошо увлажнённую почву, присыпают песком (не более 1 см). До появления всходов держат на светлом месте. Затем постепенно закаливают, вынося на улицу сначала на 10 минут, ежедневно увеличивая время. Высаживают на постоянное место, когда температура стабильно выше +9°C.

Освещение и температура

Растение любит солнце, но переносит полутень. Оптимальная температура для роста — до +16°C. Кратковременные заморозки до -7°C допустимы, но при длительном похолодании рост замедляется.

Борьба с вредителями

Руккола выделяет эфирные масла, отпугивающие вредителей, но полностью без них не обходится. Против моли и блошек используют золу, перец или настой полыни. При признаках пероноспороза (неизлечимого заболевания) заражённые растения удаляют.

Сбор урожая

Срезку можно начинать, когда листья достигнут 10 см. Чем моложе листья — тем они вкуснее и мягче. За сезон можно собрать несколько волн урожая.

Уточнения

Ру́кола (до 2013 года нормативным написанием было ру́ккола), гу́сеничник посевно́й, инда́у посевной, или эру́ка посевная (лат. Erúca satíva) — однолетнее травянистое растение рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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