Модные белые растения для сада: как сделать свой участок актуальным в этом сезоне

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белый цвет в саду — это не только эстетика, но и важная функция. Он способен сделать пространство воздушным и легким, гармонично сочетаясь с яркими оттенками. Легкость белоснежных цветов и серебристой листвы помогает подсветить темные уголки сада и расширить пространство. Вечнозеленые растения и растения с белоснежными соцветиями добавляют в сад не только красоты, но и создают ощущение свежести и прохлады, чего так не хватает в жаркие летние дни.

Фото: Designed by Freepik by jeswin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сад

Почему белые растения так привлекательны

Белый цвет ассоциируется с чистотой, прохладой, снегом, создавая уникальное ощущение в саду. Вечерние сады, выдержанные в бело-зеленых оттенках, выглядят магически. Такие композиции стали известны как "лунные", и это название оправдано, ведь они обладают способностью вбирать в себя лунный свет и отражать его, придавая участку особую атмосферу.

10 белых растений для вашего цветника

В подборке представлены как кустарники, так и многолетники, которые идеально подойдут для создания белоснежного уголка в вашем саду.

Цветущие кустарники

Чубушник гибридный "Снежная буря"

Выведенный советским селекционером Николаем Веховым в 1951 году, этот кустарник прекрасно цветет большими белыми цветками, даря насыщенный аромат. Гортензия метельчатая "Полар Бир" (Полярный медведь)

Сорт отличается крупными белыми соцветиями, которые к осени слегка розовеют. Это устойчивое и неприхотливое растение цветет с июля по сентябрь. Лапчатка кустарниковая "Сноуберд" (Снежная птица)

С белыми цветочками, цветет с июня по октябрь, добавляя саду долгожданной свежести. Роза флорибунда "Шнеевиттхен" (Белоснежка)

Махровые белоснежные цветы и приятный аромат делают эту розу одной из самых популярных белых роз в мире. Рододендрон якушиманский "Фоллин Сноу" (Падающий снег)

Цветет белыми цветами в мае, прекрасно украшает сад и отличается устойчивостью к зимним холодам.

Цветущие многолетники

Лилейник гибридный "Арктик Сноу" (Арктический снег)

С крупными кремово-белыми цветками, этот лилейник будет радовать вас своим цветением с июля по август. Ирис сибирский "Сноу Квин" (Снежная королева)

Белые цветки с желтыми пятнами прекрасно подходят для яркого освещения вашего сада. Астильба Арендса "Сноудрифт" (Сугроб)

Очень белый сорт астильбы с длинными метелками, цветет в июле-августе, создавая воздушную атмосферу в саду. Флокс шиловидный "Майшнее" (Майский снег)

Низкорослый флокс, который ослепляет белизной цветов и радует обильным цветением в мае-июне. Гипсофила метельчатая "Шнеефлоке" (Снежные хлопья)

Образует густой, но воздушный куст с белыми цветами, который цветет в июле-августе.

Белые растения — это не просто декоративный элемент сада, но и способ создать в нем атмосферу чистоты и легкости. Благодаря разнообразию белых сортов кустарников и многолетников, можно создать красивую, гармоничную композицию, которая будет радовать глаз в течение всего летнего сезона.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

