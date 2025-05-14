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Никогда не думали, что картошку можно намазать маслом? Результат вас ошеломит

2:11
Садоводство

Многие дачники знают, что окучивание картофеля — ключевая операция для получения хорошего урожая. Но есть один неожиданный шаг, который действительно влияет на результат — это намазывание картофеля маслом. Зачем это нужно, и как это сделать правильно?

Картофель
Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофель

Укрытие от света — спасение для картофеля

Картофель — это капризный корнеплод, который растет под землей и не должен подвергаться воздействию света. Если клубни начинают зеленеть, они становятся непригодными для употребления из-за образования опасного соланина. Чтобы избежать этого, нужно создать небольшой бугорок вокруг ножек картофеля, который защитит клубни от света. Это можно сделать, намазав почву маслом — таким образом, вы гарантируете, что картофель не позеленеет и будет безопасным для потребления.

Как правильно провести намазывание

После посадки картофеля, когда молодые листья вырастают до 20-25 см, стоит начать первое окучивание. Масло или грунт помогает закрепить клубни в почве, укрепляет корни и способствует их активному росту. Слой земли или мульчи вокруг картофеля можно увеличивать по мере роста растения, чтобы обеспечить ему необходимую защиту.

Защита от болезней и вредителей

Окучивание также предотвращает поломку стеблей под воздействием сильных ветров и способствует лучшему укоренению. Это особенно важно для позднего сбора урожая, так как защита от влаги и переувлажнения предотвращает развитие грибковых инфекций.

Почему стоит использовать альтернативу

В пермакультуре вместо окучивания часто применяется мульчирование. Это метод, при котором картофель выращивается под слоем соломы или сена, что также помогает сохранять влагу и защищает клубни от света.

Намазывание картофеля маслом — не просто модная дачная фишка, а реальный способ увеличить урожай и предотвратить проблемы с зелеными клубнями. Попробуйте это простое, но эффективное средство, чтобы получить здоровый и богатый урожай!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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