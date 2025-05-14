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Вы посадили туи у дома? Ожидайте этих неприятных последствий

1:47
Садоводство

Туи — одно из самых популярных вечнозеленых растений для дач и приусадебных участков. Однако прежде чем посадить это красивое растение рядом с домом, важно учитывать несколько ключевых факторов, чтобы оно радовало вас долго и здорово.

Туя
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Как выбрать место для туи

  1. Свет и тень. Сажать туи в глубокую тень не рекомендуется — растения могут плохо расти и терять свою декоративность. С другой стороны, на открытых участках, особенно под жарким солнцем, крона может пересохнуть, и растение пострадает от обезвоживания.
    Эксперты советуют высаживать туи в местах, где свет рассеянный, и в легкой тени.

  2. Зима и морозы. Туи плохо переносят зимние холода, если летом были недостаточно увлажнены. Поэтому важно высаживать их на местах, где есть защита от холодных ветров, и почва не пересыхает.

  3. Выбор почвы. Туи предпочитают легкую торфяную почву. Для их хорошего роста необходима рыхлая, хорошо дренированная почва, которая удерживает влагу, но не застаивает воду.

Сажаем у дома

Посадка туи рядом с домом возможна, но стоит учитывать размер растения и его разрастание. Если туя небольшая, она может стать прекрасным декоративным элементом. Однако если растение растет активно, оно может заслонить свет и затруднить доступ к солнечным лучам для других растений.

Учитывайте корни

Глубина посадки и ширина корней — важные аспекты. Для нормального роста туи нужно оставить достаточно пространства для разрастания корневой системы. Не сажайте их слишком близко к дому и другим растениям с мощными корнями.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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