Сосед хотел выкинуть старую картошку? Забирайте её и превращайте в золотое удобрение

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас осталась старая картошка и некуда её девать — не спешите её выбрасывать! Она может стать отличным натуральным удобрением для ваших растений. Не верите? Вот как можно использовать прошлогодний урожай для улучшения состояния почвы.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Простой способ создания питательной подкормки

Подготовка картошки. Возьмите клубни старой картошки, нарежьте их как для супа. Чистить, мыть или вырезать глазки не нужно — просто измельчите, как есть. Разведение раствора. Залейте полученную массу водой в соотношении 1 к 1. Это основной этап — картошка будет питать землю своими полезными веществами. Добавки для усиления эффекта. Чтобы ускорить процесс, добавьте в раствор микроорганизмы, например, препараты с триходермой, дрожжи, сок от квашеной капусты или "Байкал ЭМ1". Эти добавки помогут превратить картофельную массу в полноценное удобрение.

Простой, но важный шаг

Не забудьте накрыть ведро пищевой пленкой, чтобы уберечь раствор от мух и других вредителей. Оставьте смесь на неделю — за это время полезные микроорганизмы сделают свою работу.

Как использовать удобрение

Через неделю получите натуральное удобрение, которое можно использовать как калийную подкормку. Для этого разведите полученную жидкость водой в соотношении 1 к 10 и поливайте растения.

Такое удобрение не только улучшит рост растений, но и поможет сделать почву более плодородной. Не выбрасывайте картошку, она вернется вам сполна!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

