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Сосед хотел выкинуть старую картошку? Забирайте её и превращайте в золотое удобрение

1:45
Садоводство

Если у вас осталась старая картошка и некуда её девать — не спешите её выбрасывать! Она может стать отличным натуральным удобрением для ваших растений. Не верите? Вот как можно использовать прошлогодний урожай для улучшения состояния почвы.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Простой способ создания питательной подкормки

  1. Подготовка картошки. Возьмите клубни старой картошки, нарежьте их как для супа. Чистить, мыть или вырезать глазки не нужно — просто измельчите, как есть.

  2. Разведение раствора. Залейте полученную массу водой в соотношении 1 к 1. Это основной этап — картошка будет питать землю своими полезными веществами.

  3. Добавки для усиления эффекта. Чтобы ускорить процесс, добавьте в раствор микроорганизмы, например, препараты с триходермой, дрожжи, сок от квашеной капусты или "Байкал ЭМ1". Эти добавки помогут превратить картофельную массу в полноценное удобрение.

Простой, но важный шаг

Не забудьте накрыть ведро пищевой пленкой, чтобы уберечь раствор от мух и других вредителей. Оставьте смесь на неделю — за это время полезные микроорганизмы сделают свою работу.

Как использовать удобрение

Через неделю получите натуральное удобрение, которое можно использовать как калийную подкормку. Для этого разведите полученную жидкость водой в соотношении 1 к 10 и поливайте растения.

Такое удобрение не только улучшит рост растений, но и поможет сделать почву более плодородной. Не выбрасывайте картошку, она вернется вам сполна!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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