Сосед хотел выкинуть старую картошку? Забирайте её и превращайте в золотое удобрение

Если у вас осталась старая картошка и некуда её девать — не спешите её выбрасывать! Она может стать отличным натуральным удобрением для ваших растений. Не верите? Вот как можно использовать прошлогодний урожай для улучшения состояния почвы.
Подготовка картошки. Возьмите клубни старой картошки, нарежьте их как для супа. Чистить, мыть или вырезать глазки не нужно — просто измельчите, как есть.
Разведение раствора. Залейте полученную массу водой в соотношении 1 к 1. Это основной этап — картошка будет питать землю своими полезными веществами.
Добавки для усиления эффекта. Чтобы ускорить процесс, добавьте в раствор микроорганизмы, например, препараты с триходермой, дрожжи, сок от квашеной капусты или "Байкал ЭМ1". Эти добавки помогут превратить картофельную массу в полноценное удобрение.
Не забудьте накрыть ведро пищевой пленкой, чтобы уберечь раствор от мух и других вредителей. Оставьте смесь на неделю — за это время полезные микроорганизмы сделают свою работу.
Через неделю получите натуральное удобрение, которое можно использовать как калийную подкормку. Для этого разведите полученную жидкость водой в соотношении 1 к 10 и поливайте растения.
Такое удобрение не только улучшит рост растений, но и поможет сделать почву более плодородной. Не выбрасывайте картошку, она вернется вам сполна!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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