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Ежедневный урожай огурцов — потратите всего 10 минут в неделю, и забудете про магазины

Садоводство

Июнь — не только сезон первых салатов и шашлыков, но и время, когда огурцы особенно нуждаются в заботе. Хотите, чтобы они плодоносили до самой осени, не сбавляя обороты? Подкармливайте их правильным настоем — и результат вас удивит.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Что понадобится

Главный ингредиент — то, что обычно вырывают и выбрасывают: сорняки. Особенно хороши одуванчики и крапива. Именно они придают настою питательную силу.

  • Возьмите 20-литровое ведро

  • Заполните его наполовину зелёной массой (крапива, одуванчики, другие сорняки)

  • Утрамбуйте — плотнее, тем лучше

  • Залейте холодной водой до краёв

  • Добавьте 10 столовых ложек сухого навоза — конского, коровьего или куриного

Закройте крышкой и оставьте настаиваться на 5-7 дней. Признаки готовности: раствор начнёт пениться и "запахнет" как следует — не ошибётесь.

Как использовать

На 1 литр настоя добавляют 10 литров воды — и поливают огурцы строго под корень, из расчёта 1-2 литра под каждый куст. Повторяют процедуру раз в 10 дней — и кусты продолжают радовать свежими, хрустящими огурчиками.

Такое зелёное "зелье" стимулирует рост, укрепляет растения и продлевает плодоношение. Работает мягко, натурально и без лишних затрат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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