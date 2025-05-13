Ежедневный урожай огурцов — потратите всего 10 минут в неделю, и забудете про магазины

Июнь — не только сезон первых салатов и шашлыков, но и время, когда огурцы особенно нуждаются в заботе. Хотите, чтобы они плодоносили до самой осени, не сбавляя обороты? Подкармливайте их правильным настоем — и результат вас удивит.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Что понадобится

Главный ингредиент — то, что обычно вырывают и выбрасывают: сорняки. Особенно хороши одуванчики и крапива. Именно они придают настою питательную силу.

Возьмите 20-литровое ведро

Заполните его наполовину зелёной массой (крапива, одуванчики, другие сорняки)

Утрамбуйте — плотнее, тем лучше

Залейте холодной водой до краёв

Добавьте 10 столовых ложек сухого навоза — конского, коровьего или куриного

Закройте крышкой и оставьте настаиваться на 5-7 дней. Признаки готовности: раствор начнёт пениться и "запахнет" как следует — не ошибётесь.

Как использовать

На 1 литр настоя добавляют 10 литров воды — и поливают огурцы строго под корень, из расчёта 1-2 литра под каждый куст. Повторяют процедуру раз в 10 дней — и кусты продолжают радовать свежими, хрустящими огурчиками.

Такое зелёное "зелье" стимулирует рост, укрепляет растения и продлевает плодоношение. Работает мягко, натурально и без лишних затрат.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

