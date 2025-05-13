Десерт прямо с грядки: как вырастить физалис, который взрывается вкусом

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Физалис, или коклюш Перу, — это не только декоративное украшение с яркими фонариками, но и съедобное растение с экзотическими ягодами. Он удивляет не только внешним видом, но и вкусом: кисло-сладкие плоды с ноткой горечи созревают к концу лета и становятся настоящим гастрономическим открытием. Главное — вырастить его правильно.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Физалис

Как и когда сеять физалис

Семена можно посеять в конце зимы — с февраля, в теплом и светлом месте. Используйте горшочную почву и не забывайте поддерживать умеренную влажность. После появления всходов (примерно на 15 см) оставляют только самые крепкие ростки. В открытый грунт или горшки саженцы высаживают не раньше середины мая, когда заморозки уже не грозят.

Выбор места и посадка

Физалису нужно солнце и тепло, но при этом он чувствителен к ветру — высокие (до 80 см) стебли могут сломаться. Сажать его можно и в открытый грунт, и в горшки, главное — обеспечить устойчивость и дренаж.

При посадке в горшок: на дно кладут гальку или щебень, засыпают почвой, утрамбовывают и хорошо поливают.

При посадке в грунт: яму делают глубже корневого кома, на дно добавляют песок, а расстояние между кустами оставляют не менее 50 см.

Уход без фанатизма

Физалис не любит засухи, но и в болото превращать грядку не стоит. Поливать нужно умеренно, с перерывами на подсыхание почвы. Мульча поможет сохранить влагу. Кусты следует подвязывать, чтобы они не ломались. На зиму обрезают треть стеблей, растение утепляют листьями или переносят в прохладное, но светлое помещение.

Когда и как собирать урожай

Ягоды собирают с конца августа до октября, когда подсохнет фонарик и плод станет насыщенно жёлто-оранжевым. Недозрелые ягоды есть нельзя — они могут быть токсичны. Созревшие физалисы вкусны в свежем виде, подходят для варенья, десертов и даже пикантных чатни к мясу.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

