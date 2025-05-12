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Они не любят свет и запах этих цветов: почему кроты обходят растения стороной

Садоводство

Кроты, несмотря на свою невинную мордочку и бархатную шерсть, могут за несколько дней испортить идеальный газон или аккуратные грядки. Их подземные ходы разрушают корневую систему растений, нарушают структуру почвы и превращают участок в хаос. Но есть решение — и оно не требует ловушек и ядов.

Крот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крот

Природа сама придумала, как отпугнуть кротов: с помощью растений, обладающих резким ароматом или токсичными веществами. Эти "зелёные стражи" становятся живым барьером против незваных копателей.

Бархатцы — отпугиватель с характером

Яркие бархатцы (или тагетес) обладают не только насыщенным ароматом, но и содержат альфа-тертиенил — вещество, проникающее в почву и уничтожающее паразитов, привлекающих кротов. Вдобавок к этому, они безопасны для домашних животных и отлично справляются с комарами и клещами. Сажайте бархатцы вдоль границ участка и около уязвимых мест — это снизит активность вредителей.

Нарциссы и их токсичный секрет

Луковицы нарциссов содержат ликорин — алкалоид, который кроты инстинктивно обходят стороной. Их цветение радует глаз, а под землёй они создают зону, непригодную для копания. Но стоит помнить: нарциссы токсичны не только для кротов, но и для домашних животных и детей.

Другие "растения-защитники"

  • Гиацинты — ядовиты и пахучие, работают как репеллент.

  • Императорские рябчики — источают неприятный запах для кротов.

  • Чеснок и лук — сернистый аромат проникает глубоко в почву.

  • Молочай — выделяет раздражающий сок, который также действует отпугивающе.

Как расположить защиту правильно

Эффект усиливается при грамотной посадке. Сформируйте из этих растений зелёную границу по периметру участка или вокруг особенно ценных зон. Чередуйте виды, чтобы усилить действие. А чтобы результат был стабильным — дайте растениям прижиться и комбинируйте их с другими щадящими средствами вроде звуковых отпугивателей.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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