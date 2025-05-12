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Обещала ягоды, а дала колючки: малина, с которой плохо говорили весной

2:16
Садоводство

Малина может приносить ведра сладких ягод — но только если с ней правильно обращаться. Весной она особенно уязвима, и именно в это время закладываются будущие урожаи. Пора обрезать, удобрить и расставить приоритеты.

Малина
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Вот что важно учесть, если хотите, чтобы летом малина одарила вас по полной.

Выбор сорта: раз в сезон или весь сезон

Красная малина бывает двух типов: с одноразовым плодоношением и повторным. Повторяющиеся сорта плодоносят дольше, зато требуют больше внимания. Оптимально посадить сразу оба варианта — для стабильных и растянутых урожаев.

Правильная посадка: не мелочитесь

Саженцы высаживают глубже, чем они росли в питомнике. Место должно быть солнечным, но не засушливым — малине нужна стабильная влага, а не лужи. Почва рыхлая, питательная, без застоя воды.

Удобрение весной: компост и минералы

Весной под каждый куст вносят перепревший компост и комплексные удобрения. Это залог мощных побегов и сочных ягод. Осенью компост тоже не будет лишним.

Обрезка: санитария и стратегия

  • Ранней весной убирают больные, слабые, загущающие куст побеги.

  • Оптимум — 8-10 побегов на метр ряда. Больше — уже риск болезней.

  • Укорачивают недозрелые верхушки побегов на 20-30 см — ягоды ведь любят вершины.

  • У новеньких саженцев весной отрезают до 30 см — даже если жалко. Это стимулирует рост.

  • На второй год снова удаляют слабые побеги у земли, сильные прищипывают.

Уход за разными типами малины

  • Одноразовая малина — обрезка до 60-80 см от земли, чтобы кусты ветвились. Боковые побеги укорачивают до 15-20 см.

  • Повторноплодоносящая — отплодоносившие побеги удаляют сразу после сбора. Так куст обновится и даст второй урожай.

Бонус: не только детям

Малину любят все, а если её много — замораживайте. И зимой будет чем порадовать гостей.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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