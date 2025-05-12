У соседей — виноград, у вас — цветущий водопад: 6 лиан, которые превратят сарай в картинку

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в саду не хватает волшебства — вьющиеся растения точно его добавят. Они не просто ползут по опорам, а взлетают вверх, создавая живые стены, пышные ширмы и арки, от которых невозможно оторвать взгляд. Особенно летом, когда цветут щедро и ярко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плющ

Вот шесть вьющихся растений, которые превратят любую опору — от старого забора до изящной беседки — в цветущий фонтан.

Биньон (Кампсис): жгучая труба лета

Сильнорослый и страстный, кампсис покрывает лианами беседки и стены. Его трубчатые оранжевые цветы появляются летом и не сдаются до самой осени. Любит солнце, дренированную почву и регулярный полив. А вот морозов ниже -12 °C не терпит — в прохладных регионах укрытие обязательно.

Бугенвиллия: фейерверк на фасаде

Бугенвиллия с пестрыми прицветниками — белыми, розовыми, алыми — растёт стремительно и покрывает всё вокруг живым ковром. В тёплых краях её сажают в открытый грунт, в других — в горшки, чтобы заносить на зиму. Цветёт с мая до осени, но требует солнца и хорошего дренажа.

Жимолость: аромат, который вспоминают

Эта лоза пахнет так, что можно забыть, зачем выходил в сад. Цветёт с апреля по сентябрь (в зависимости от сорта), даёт ягоды, которые особенно нравятся птицам. Хороша в паре с другими растениями, чтобы растянуть сезон цветения.

Пассифлора: экзотика с бонусом

Удивительные цветы и съедобные плоды — визитка пассифлоры. Её лианы легко цепляются усиками за опоры и стремятся ввысь. В тепле можно высадить в грунт, в холоде — только в горшок. Любит богатую почву и солнце, особенно сорта edulis и caerulea.

Звёздный жасмин: ложь во благо

Хотя это не настоящий жасмин, аромат — настоящий восторг. Его тёмно-зелёные вечнозелёные листья и звёздчатые цветки покрывают любые опоры. Можно пустить по решетке, можно вырастить в горшке. Цветёт с июня по сентябрь.

Клематис: цветочный роман

Мягкие, воздушные, с лепестками как из акварели — клематисы x jackmanii, viticella и другие сорта летом не просто цветут, а создают театральную декорацию. Нужны солнце, полутень для корней и хорошая опора. Главное — не забыть укрыть на зиму.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

