Сосед косит укроп как траву, а у вас — ни ростка: что с ним не так

Укроп — зелень, которую любят почти все. Его добавляют в салаты, супы и маринады, сушат, замораживают, едят свежим пучками прямо с грядки. Но вырастить по-настоящему ароматный, пышный укроп не так уж просто. Особенно если не знать его характер.
Укроп любит внимание, простор, свет и влагу — но не переусердствуйте. Разберёмся, что ему нужно для счастья.
Для укропа критически важно расти на солнечном месте. В тени он вытягивается, слабеет, теряет аромат. Лучше всего подходит участок, на который падает солнце не менее 12–14 часов в сутки. Если такого нет — используйте досветку.
Тяжёлая глина — враг укропа. Он любит лёгкую, воздухопроницаемую землю с нейтральной кислотностью. Перед посадкой стоит перекопать участок и добавить компост или перегной. Это обеспечит зелени мощный старт.
Переувлажнение приведёт к грибку, засуха — к вялым листьям. Золотое правило: почва должна быть влажной, но не мокрой. В жару поливайте чаще, но аккуратно.
Семена укропа прорастают уже при +3 °C, взрослые растения выдерживают до -5 °C. Но для стабильного роста оптимальна температура +18–20 °C.
Первая подкормка — через 2–3 недели после появления всходов, вторая — во время бутонизации. Подойдут минеральные комплексы или настой коровяка. Главное — не перекормить.
Посевы можно повторять каждые несколько недель с весны до конца лета — будет постоянный поток свежей зелени. Глубина заделки — 1–2 см, расстояние между рядами — 20–30 см.
Укроп прекрасно растёт рядом с морковью, огурцами, капустой и свёклой. А вот рядом с фенхелем, тмином и петрушкой ему не по нраву — могут переопылиться и потерять сортовые признаки.
Тля, клещи, морковная муха — самые частые гости. Против них помогают настои лука и чеснока. От мучнистой росы и чёрной ножки спасёт севооборот, умеренный полив и своевременное прореживание.
Срезайте укроп, когда он достигнет 10–15 см. Не ждите цветения: зелень станет жёсткой и потеряет аромат. Листья можно хранить в холодильнике, сушить или замораживать.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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