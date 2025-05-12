Сосед косит укроп как траву, а у вас — ни ростка: что с ним не так

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укроп — зелень, которую любят почти все. Его добавляют в салаты, супы и маринады, сушат, замораживают, едят свежим пучками прямо с грядки. Но вырастить по-настоящему ароматный, пышный укроп не так уж просто. Особенно если не знать его характер.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Укроп любит внимание, простор, свет и влагу — но не переусердствуйте. Разберёмся, что ему нужно для счастья.

Больше солнца — больше запаха

Для укропа критически важно расти на солнечном месте. В тени он вытягивается, слабеет, теряет аромат. Лучше всего подходит участок, на который падает солнце не менее 12–14 часов в сутки. Если такого нет — используйте досветку.

Почва — рыхлая и плодородная

Тяжёлая глина — враг укропа. Он любит лёгкую, воздухопроницаемую землю с нейтральной кислотностью. Перед посадкой стоит перекопать участок и добавить компост или перегной. Это обеспечит зелени мощный старт.

Полив: без фанатизма

Переувлажнение приведёт к грибку, засуха — к вялым листьям. Золотое правило: почва должна быть влажной, но не мокрой. В жару поливайте чаще, но аккуратно.

Температура: холодоустойчив, но с нюансами

Семена укропа прорастают уже при +3 °C, взрослые растения выдерживают до -5 °C. Но для стабильного роста оптимальна температура +18–20 °C.

Подкормка — на пользу

Первая подкормка — через 2–3 недели после появления всходов, вторая — во время бутонизации. Подойдут минеральные комплексы или настой коровяка. Главное — не перекормить.

Сейте с запасом

Посевы можно повторять каждые несколько недель с весны до конца лета — будет постоянный поток свежей зелени. Глубина заделки — 1–2 см, расстояние между рядами — 20–30 см.

Не со всеми по пути

Укроп прекрасно растёт рядом с морковью, огурцами, капустой и свёклой. А вот рядом с фенхелем, тмином и петрушкой ему не по нраву — могут переопылиться и потерять сортовые признаки.

Вредители и болезни: будьте начеку

Тля, клещи, морковная муха — самые частые гости. Против них помогают настои лука и чеснока. От мучнистой росы и чёрной ножки спасёт севооборот, умеренный полив и своевременное прореживание.

Урожай — вовремя и по чуть-чуть

Срезайте укроп, когда он достигнет 10–15 см. Не ждите цветения: зелень станет жёсткой и потеряет аромат. Листья можно хранить в холодильнике, сушить или замораживать.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

