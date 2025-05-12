Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не упусти шанс: государство раздаёт участки бесплатно — кому положено
Когда салфетка — повод для скандала: что скрывал президент Франции
От бюрократии до быков: 5 интригующих поворотов нового сезона Фермы Кларксона
Питание, мощность, наконечник — как выбрать компрессор и не пожалеть
Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума
Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл
Российская клубника сэкономит вам деньги: цены упадут в два-три раза
У соседей — виноград, у вас — цветущий водопад: 6 лиан, которые превратят сарай в картинку
Если ваша собака спит с вытянутыми лапами, это может сигналом о проблемах со здоровьем

Сосед косит укроп как траву, а у вас — ни ростка: что с ним не так

2:54
Садоводство

Укроп — зелень, которую любят почти все. Его добавляют в салаты, супы и маринады, сушат, замораживают, едят свежим пучками прямо с грядки. Но вырастить по-настоящему ароматный, пышный укроп не так уж просто. Особенно если не знать его характер.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Укроп любит внимание, простор, свет и влагу — но не переусердствуйте. Разберёмся, что ему нужно для счастья.

Больше солнца — больше запаха

Для укропа критически важно расти на солнечном месте. В тени он вытягивается, слабеет, теряет аромат. Лучше всего подходит участок, на который падает солнце не менее 12–14 часов в сутки. Если такого нет — используйте досветку.

Почва — рыхлая и плодородная

Тяжёлая глина — враг укропа. Он любит лёгкую, воздухопроницаемую землю с нейтральной кислотностью. Перед посадкой стоит перекопать участок и добавить компост или перегной. Это обеспечит зелени мощный старт.

Полив: без фанатизма

Переувлажнение приведёт к грибку, засуха — к вялым листьям. Золотое правило: почва должна быть влажной, но не мокрой. В жару поливайте чаще, но аккуратно.

Температура: холодоустойчив, но с нюансами

Семена укропа прорастают уже при +3 °C, взрослые растения выдерживают до -5 °C. Но для стабильного роста оптимальна температура +18–20 °C.

Подкормка — на пользу

Первая подкормка — через 2–3 недели после появления всходов, вторая — во время бутонизации. Подойдут минеральные комплексы или настой коровяка. Главное — не перекормить.

Сейте с запасом

Посевы можно повторять каждые несколько недель с весны до конца лета — будет постоянный поток свежей зелени. Глубина заделки — 1–2 см, расстояние между рядами — 20–30 см.

Не со всеми по пути

Укроп прекрасно растёт рядом с морковью, огурцами, капустой и свёклой. А вот рядом с фенхелем, тмином и петрушкой ему не по нраву — могут переопылиться и потерять сортовые признаки.

Вредители и болезни: будьте начеку

Тля, клещи, морковная муха — самые частые гости. Против них помогают настои лука и чеснока. От мучнистой росы и чёрной ножки спасёт севооборот, умеренный полив и своевременное прореживание.

Урожай — вовремя и по чуть-чуть

Срезайте укроп, когда он достигнет 10–15 см. Не ждите цветения: зелень станет жёсткой и потеряет аромат. Листья можно хранить в холодильнике, сушить или замораживать.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота
Новости спорта
Планка устарела: вот техника, которая втягивает живот ещё круче — и без капли пота Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
От бюрократии до быков: 5 интригующих поворотов нового сезона Фермы Кларксона
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Питание, мощность, наконечник — как выбрать компрессор и не пожалеть
Эти грибы съели быстрее мяса: закуска на мангале, которая сводит с ума
Кто-то красит забор каждое лето, а я просто один раз прикрутил — и забыл
Курс меняется: что готовит Католической церкви новый Папа Лев XIV
Российская клубника сэкономит вам деньги: цены упадут в два-три раза
У соседей — виноград, у вас — цветущий водопад: 6 лиан, которые превратят сарай в картинку
Если ваша собака спит с вытянутыми лапами, это может сигналом о проблемах со здоровьем
Хлам после ремонта: вы удивитесь, что можно смело выбросить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.