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Сосед в химкостюме, а вы с бархатцами — как победить клещей без капли яда

1:46
Садоводство

Клещи — не просто мелкие паразиты, а реальная угроза для людей и животных. Особенно опасны они весной и летом, когда активны и незаметны. И если для домашних животных ещё можно подобрать специальные средства, то самим использовать репелленты постоянно не получится — ни удобно, ни безопасно. Но есть более простой и естественный способ обезопасить участок.

Загородный дом
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загородный дом

Существует несколько растений, которые помогают отогнать нежеланных гостей. И при этом они выглядят красиво, наполняют воздух ароматами и требуют минимум ухода.

Бархатцы: первая линия обороны

Бархатцы — настоящие защитники сада. Их насыщенный запах отпугивает множество насекомых, включая клещей. Высаживайте их по периметру участка, вдоль дорожек и около входа в дом. Чем больше — тем лучше: эффект зависит от количества растений.

Лаванда: аромат против паразитов

Лаванда отлично подойдёт для зоны отдыха. Её нежный сиреневый цвет создаёт атмосферу уюта, а насыщенный аромат не нравится насекомым. Клещи, комары и даже мухи будут избегать этих мест.

Герань: универсальный борец

Герань — ещё один природный репеллент. Все её сорта обладают свойствами, отпугивающими клещей, комаров и мошек. Поставьте несколько горшков с геранью на веранде или рассадите по участку — и отдых на даче станет значительно комфортнее.

Природная защита не требует усилий, но способна существенно снизить риски. Плюс — ваш сад преобразится и будет радовать не только вас, но и гостей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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