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Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора

1:36
Садоводство

Каждый дачник знает: севооборот — закон выживания огорода. Нельзя каждый сезон сажать одно и то же на одной и той же грядке. Почва истощается, накапливаются болезни и вредители.

Томаты
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты

Но! Есть несколько культур, которые нарушают это правило без последствий. Их можно сажать на одном месте дважды, а то и трижды — и они только улучшают почву.

Какие культуры не боятся повтора

1. Бобовые (горох, фасоль, чечевица)

Эти растения не только не обедняют землю, но и насыщают её азотом — одним из самых ценных элементов для роста других культур. Бобовые можно сажать на одном месте до трёх лет подряд. Это отличные сидераты, которые ещё и сами дают урожай.

2. Клубника

Да, клубника может расти на одном месте 3-4 года. Но потом обязательно нужна пересадка, иначе ягоды станут мелкими, а кусты начнут болеть. Подкармливайте почву и следите за сорняками — это продлит срок "жизни" грядки.

3. Томаты (в теплице!)

Если выращиваете помидоры в закрытом грунте, можно оставить их на прежнем месте, но с обработкой почвы: меняйте верхний слой земли, добавляйте компост, золы и перегной. И не забывайте дезинфицировать теплицу.

Почему это работает

  • Бобовые улучшают почву

  • Клубника не любит пересадок, но благодарна за уход

  • В парнике меньше внешних угроз, а при уходе — и болезней

Уточнения

Севооборо́т (устар  «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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