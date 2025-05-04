Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора

Каждый дачник знает: севооборот — закон выживания огорода. Нельзя каждый сезон сажать одно и то же на одной и той же грядке. Почва истощается, накапливаются болезни и вредители.
Но! Есть несколько культур, которые нарушают это правило без последствий. Их можно сажать на одном месте дважды, а то и трижды — и они только улучшают почву.
1. Бобовые (горох, фасоль, чечевица)
Эти растения не только не обедняют землю, но и насыщают её азотом — одним из самых ценных элементов для роста других культур. Бобовые можно сажать на одном месте до трёх лет подряд. Это отличные сидераты, которые ещё и сами дают урожай.
2. Клубника
Да, клубника может расти на одном месте 3-4 года. Но потом обязательно нужна пересадка, иначе ягоды станут мелкими, а кусты начнут болеть. Подкармливайте почву и следите за сорняками — это продлит срок "жизни" грядки.
3. Томаты (в теплице!)
Если выращиваете помидоры в закрытом грунте, можно оставить их на прежнем месте, но с обработкой почвы: меняйте верхний слой земли, добавляйте компост, золы и перегной. И не забывайте дезинфицировать теплицу.
Бобовые улучшают почву
Клубника не любит пересадок, но благодарна за уход
В парнике меньше внешних угроз, а при уходе — и болезней
Севооборо́т (устар «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".