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Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству

1:35
Садоводство

На даче всё работает в команде — особенно если вы грамотно подбираете соседей по грядке. Чеснок — не исключение. Посадив рядом с ним определённые культуры, можно забыть о вредителях и даже повысить урожай. И всё это — без химии и лишней суеты.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Идеальные соседи для чеснока

1. Шалфей

Это не просто ароматная трава, а настоящий охранник от луковой мухи. Он отпугивает вредителей своим запахом и делает грядку с чесноком "невидимой" для насекомых.

2. Морковь

Настоящий компаньон. Морковка рыхлит почву, не мешает чесноку расти и помогает ему развивать корни. Вдобавок её запах сбивает с толку вредителей чеснока.

3. Лук

Луковые братья не конфликтуют: одинаково любят рыхлую землю, не отбирают друг у друга питание и растут бок о бок без проблем.

4. Петрушка

Удивительно, но эта кудрявая зелень стимулирует рост чеснока. Кроме того, её не переносят морковная и луковая муха — лишняя защита для грядки.

Бонус: базилик и укроп

Если в свободной зоне осталось место — высевайте укроп или базилик. Они тоже обладают резким ароматом, отпугивают вредителей и улучшают микроклимат на грядке.

Зачем это делать

  • Меньше вредителей без химии

  • Больше урожая с той же грядки

  • Здоровая почва и естественный баланс

  • Красиво и ароматно — и для сада, и для кухни

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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