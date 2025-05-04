На даче всё работает в команде — особенно если вы грамотно подбираете соседей по грядке. Чеснок — не исключение. Посадив рядом с ним определённые культуры, можно забыть о вредителях и даже повысить урожай. И всё это — без химии и лишней суеты.
1. Шалфей
Это не просто ароматная трава, а настоящий охранник от луковой мухи. Он отпугивает вредителей своим запахом и делает грядку с чесноком "невидимой" для насекомых.
2. Морковь
Настоящий компаньон. Морковка рыхлит почву, не мешает чесноку расти и помогает ему развивать корни. Вдобавок её запах сбивает с толку вредителей чеснока.
3. Лук
Луковые братья не конфликтуют: одинаково любят рыхлую землю, не отбирают друг у друга питание и растут бок о бок без проблем.
4. Петрушка
Удивительно, но эта кудрявая зелень стимулирует рост чеснока. Кроме того, её не переносят морковная и луковая муха — лишняя защита для грядки.
Если в свободной зоне осталось место — высевайте укроп или базилик. Они тоже обладают резким ароматом, отпугивают вредителей и улучшают микроклимат на грядке.
Меньше вредителей без химии
Больше урожая с той же грядки
Здоровая почва и естественный баланс
Красиво и ароматно — и для сада, и для кухни
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".