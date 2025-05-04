Улучшает почву, зовёт пчёл и не боится морозов: растение, которое работает

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

О фацелии дачники знают не понаслышке: это не просто зелёный ковёр на грядке, а настоящий многофункциональный помощник. Удобряет, лечит почву, зовёт пчёл и не боится ни ветра, ни плохой земли. И это не преувеличение.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nekonomania/4674703680/ by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фацелия

Почему фацелия — почти волшебная

1. Медонос, который работает на вас

Всего через 30-35 дней после посева фацелия начинает цвести, привлекая пчёл, шмелей и других опылителей. Хотите урожай — зовите армию крылатых работников.

2. Улучшает почву без химии

Фацелия понижает кислотность, насыщает землю кислородом, помогает восстановить истощённый грунт и даёт много зелёной массы — идеальна в качестве сидерата.

3. Без капризов и хлопот

Она не требует идеальной почвы, легко переносит похолодания и перепады погоды, всходит почти везде и не "конфликтует" с другими культурами. Сеять можно между посадками или в качестве основной зелёной массы.

Когда сажать

Весной, летом, осенью — в любое время, как только позволяют погодные условия. Даже поздняя осенняя посадка поможет защитить почву на зиму и подготовить её к следующему сезону.

Уточнения

Фаце́лия (лат. Phacelia) — род растений семейства Водолистниковые (Hydrophyllaceae), ранее относимый к бурачниковым (Boraginaceae) и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

