Сад без урожая? Всего одна ошибка при посадке саженца — и всё насмарку

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад без яблони — как кухня без холодильника: вроде красиво, но толку мало. А ведь всего пара правильных шагов весной — и через пару лет на вашем участке будут зреть румяные плоды, как в сказке.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня

Идеальное место — уже половина урожая

Солнечный уголок без сквозняков — идеальная точка. В тени дерево вытянется, но плоды будут мелкими и кислыми.

Подготовка почвы — не просто копнуть

Перекопайте землю на два штыка лопаты, добавьте перепревший навоз — и получите рыхлую, питательную подушку для будущих корней. А в яму киньте ведро перегноя и горсть золы — этого хватит дереву на первые два года.

Саженец выбирайте умом, а не сердцем

Главный ориентир — корни упругие, кора гладкая, сорт — подходящий к местному климату. Так вы избежите мучений с болезнями и получите урожай на год раньше.

Посадка без ошибок

Яма должна быть просторной — корням нужно "разложиться", а не скручиваться.

Корневая шейка строго на уровне земли: не глубже, не выше.

Утрамбуйте землю ногой и вылейте 3 ведра воды — без этого корни будут "висеть" в воздухе.

Сверху — мульча из соломы или травы. Обновляйте каждый год и не забывайте про азотную подкормку весной.

Полив и обрезка — простые, но важные

В засуху — поливайте дважды в месяц, но основательно: вода должна доходить до корней (40-50 см).

Слишком много — плохо: корни задыхаются.

Обрезку начинайте со второго года. Всё кривое и слабое — убрать. Лидеров слегка укоротить. Делать это нужно до сокодвижения.

Через три года на ветках появятся первые цветки. А там и плоды не за горами. И, что особенно приятно — всё это на долгие годы вперёд.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами

