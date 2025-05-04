Пиво для растений — чудо-средство или опасный миф? Разбираемся честно

Интернет пестрит советами: "Полей фикус пивом — и зацветёт!". Но действительно ли растения в восторге от пенного, или это очередной дачный миф?
Пиво и правда содержит калий, кальций и магний. Но — спойлер — в таких микродозах, что для растения это как съесть один грецкий орех в неделю и ждать мышц.
Учёные из Корнелльского университета не стали верить на слово — и проверили. В опытах с нарциссами пиво, как и вино, тормозили рост и вызывали вспышки патогенов в почве.
Даже если вы польёте пивом только один раз — ничего катастрофического не случится. Но если делать это регулярно:
Зато есть место, где пиво реально работает. Это — грядка. Улитки и слизни обожают его запах и с радостью падают в пивные ловушки. Достаточно вкопать стакан и налить на донышке — и всё, вредители попались. Главное — не забывать выносить "улов".
Цветы скажут спасибо за проверенные подкормки, а пиво — за то, что вы не стали его выливать в землю.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".