Пиво для растений — чудо-средство или опасный миф? Разбираемся честно

Интернет пестрит советами: "Полей фикус пивом — и зацветёт!". Но действительно ли растения в восторге от пенного, или это очередной дачный миф?

Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые розы

Что на самом деле в бокале для цветов

Пиво и правда содержит калий, кальций и магний. Но — спойлер — в таких микродозах, что для растения это как съесть один грецкий орех в неделю и ждать мышц.

Учёные из Корнелльского университета не стали верить на слово — и проверили. В опытах с нарциссами пиво, как и вино, тормозили рост и вызывали вспышки патогенов в почве.

Почему идея с пивом — не такая уж весёлая для вашего фикуса

Даже если вы польёте пивом только один раз — ничего катастрофического не случится. Но если делать это регулярно:

сахар в составе станет пиршеством для плесени;

дрожжи — стартапом для грибков

баланс почвы начнёт "плыть".

Пивная победа — но не в горшке

Зато есть место, где пиво реально работает. Это — грядка. Улитки и слизни обожают его запах и с радостью падают в пивные ловушки. Достаточно вкопать стакан и налить на донышке — и всё, вредители попались. Главное — не забывать выносить "улов".

Пусть пиво останется напитком, а не удобрением

Цветы скажут спасибо за проверенные подкормки, а пиво — за то, что вы не стали его выливать в землю.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

