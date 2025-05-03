Хруст, аромат и стойкость: 10 огуречных сортов, которые не подводят

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы теплица радовала не только влажным паром и комарами, но и щедрыми сборами, важно начать с главного — с правильного сорта. Потому что именно он решает, будет ли у вас по ведру в неделю или три хвостика в обед.

Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Ранние — чтобы не ждать целую вечность

"Арктика" — чемпион по скорости. Уже через 35-38 дней на кустах висят первые волны урожая. И это не метафора: сорт плодоносит "волнами" — вы не останетесь без огурца ни в июне, ни в июле.

"Аристократ" — выносливый и стойкий. Справляется с засухой и колебаниями температуры, а первые огурчики можно рвать уже через месяц.

Для зимы и пасмурных дней — свои герои

"Артист" — импортный парень из Нидерландов, не боится пасмурной погоды. Мощная корневая система и стабильный урожай даже при слабом свете.

"Амур" — идеален для зимних теплиц. Ультраранний, устойчивый, и даёт красивые тёмно-зелёные плоды весь сезон.

Если хочется побольше и подольше

"Амант" — до шести огурцов в одном узле! Кожица нежная, без горечи и без желтизны даже после хранения.

"Кибрия" — не требует пчёл, стабильно даёт урожай в любых условиях. Подходит и на салат, и в банку.

"Надя" — светло-зелёные, ароматные, с хрустом даже после засолки. Хорошо растёт и в теплице, и на грядке.

Устойчивые и неприхотливые

"Эколь" — через 42-45 дней даёт длинные плоды. Почти не болеет, ухаживать — одно удовольствие.

"Криспина" — сорт для любителей корнишонов. Засухи не боится, урожай щедрый, а маринованные огурчики получаются на загляденье.

Необычный длинноплодный гибрид — до 60 см длиной, идеально подходит для салатов. Только для теплиц, зато результат впечатляет.

Каждый из этих сортов показывает отличные результаты в закрытом грунте — останется лишь выбрать, что ближе по вкусу и задачам.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

