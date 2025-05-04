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Сорняки исчезают за 3 дня: уксус и кипяток вместо бесконечных выкапываний

1:29
Садоводство

В жару полоть грядки — удовольствие из разряда "лучше уж в офис". Но есть хитрости, которые сэкономят часы на коленях с тяпкой — и спасут урожай.

Садовод
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовод

Первое правило лентяя — мульча

После посадки сразу накройте грядки толстым (5-7 см) слоем соломы, опилок или свежескошенной травы.
Результат?

  • Сорняки не пробиваются.
  • Влага остаётся.
  • Со временем мульча превращается в бесплатное удобрение.

Для кабачков, тыкв и перцев — вообще идеальный вариант: чёрный спанбонд. Он и почву прогреет, и свет сорнякам перекроет.

Засевайте плотнее — будет меньше возни

  • Морковь + редис на одной грядке: редис быстро всходит и рыхлит почву, а потом уходит, освобождая место.
  • Бобы между картошкой: сорняки подавляют, колорадского жука отпугивают.

Свободной земли быть не должно

Убрали урожай — засевайте сидератами или прикрывайте пустую грядку картоном. Пырей не пройдёт.

Сложные сорняки — точечно

Пырей, осот и прочие "бессмертные" не надо выкапывать каждый раз. Срежьте верхушку и залейте в стебель уксус или кипяток. Через 3-4 дня корень сам сдастся.

Для дорожек — соль

Между плиткой трава растёт как назло? Посыпьте щели обычной солью — и сезон без зелёных "вторженцев" обеспечен.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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