В жару полоть грядки — удовольствие из разряда "лучше уж в офис". Но есть хитрости, которые сэкономят часы на коленях с тяпкой — и спасут урожай.
После посадки сразу накройте грядки толстым (5-7 см) слоем соломы, опилок или свежескошенной травы.
Результат?
Для кабачков, тыкв и перцев — вообще идеальный вариант: чёрный спанбонд. Он и почву прогреет, и свет сорнякам перекроет.
Убрали урожай — засевайте сидератами или прикрывайте пустую грядку картоном. Пырей не пройдёт.
Пырей, осот и прочие "бессмертные" не надо выкапывать каждый раз. Срежьте верхушку и залейте в стебель уксус или кипяток. Через 3-4 дня корень сам сдастся.
Между плиткой трава растёт как назло? Посыпьте щели обычной солью — и сезон без зелёных "вторженцев" обеспечен.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".