Можно купить лучшие семена, поставить идеальную теплицу, но без подходящей почвы — томаты будут капризничать. А ведь всё, что нужно, — это понять, чего на самом деле хотят их корни.
Земля, в которую томаты влюбляются
Помидоры любят лёгкий, воздушный и питательный грунт. Супеси и суглинки — идеальный выбор. В такой земле вода не застаивается, воздух спокойно доходит до корней, а питательные вещества не "утекают" мимо.
Органика — это база
Перед посадкой стоит внести перегной или компост. Органика не только питает, но и запускает полезную жизнь в земле — микроорганизмы, которые делают почву живой.
Минералы — по расписанию
— Весной томатам нужен азот: он отвечает за зелень, рост и бодрость.
— Для корней и цветочных кистей важен фосфор — без него всё пойдёт в рост, но не в урожай.
— А когда пошли плоды, включается калий — именно он делает помидоры сладкими, плотными и защищает их от болезней.
Баланс — вот главный секрет
Не забывайте о магнии, сере и кальции — они работают как стабилизаторы. А бор, железо, марганец и цинк — как страховка от деформаций и вялых плодов.
Грядка, как пирог: рыхлая и слоёная
Перед посадкой землю нужно взрыхлить, как мягкое тесто. Добавьте дренаж — чтобы ноги (то есть корни) не стояли в луже. Сверху — мульчу: она удержит влагу и спасёт от пересыхания.
А потом — не забываем кормить
Чередуйте органику и минералы — так куст будет получать всё поэтапно и без "передоза". И каждый томат будет не просто плодом, а настоящим поводом для гордости.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".