Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора
Больше не хочется жирного: весенний суп, который освежает
Живёт в грязи, дышит через кожу, а весит больше собаки — знакомьтесь, подземный тяжеловес
Пустая банка — не мусор, а тайник для идей, дохода и волшебства
Красивая спина без складок: план, который работает лучше любых обёртываний
Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах
Выглядит дорого, но тянет на сервис: за что вас накажет премиум авто
Еда — как наркотик: откровенная исповедь блогерши Ксении Шап после похудения на 55 кг
Стоит дороже автомобиля: редкая 50-пенсовая монета перевернула рынок аукционов

Земля, в которую томаты влюбляются — и дают плодов в два раза больше

1:48
Садоводство

Можно купить лучшие семена, поставить идеальную теплицу, но без подходящей почвы — томаты будут капризничать. А ведь всё, что нужно, — это понять, чего на самом деле хотят их корни.

Томаты "Бычье сердце"
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты "Бычье сердце"

Земля, в которую томаты влюбляются

Помидоры любят лёгкий, воздушный и питательный грунт. Супеси и суглинки — идеальный выбор. В такой земле вода не застаивается, воздух спокойно доходит до корней, а питательные вещества не "утекают" мимо.

Органика — это база

Перед посадкой стоит внести перегной или компост. Органика не только питает, но и запускает полезную жизнь в земле — микроорганизмы, которые делают почву живой.

Минералы — по расписанию

— Весной томатам нужен азот: он отвечает за зелень, рост и бодрость.
— Для корней и цветочных кистей важен фосфор — без него всё пойдёт в рост, но не в урожай.
— А когда пошли плоды, включается калий — именно он делает помидоры сладкими, плотными и защищает их от болезней.

Баланс — вот главный секрет

Не забывайте о магнии, сере и кальции — они работают как стабилизаторы. А бор, железо, марганец и цинк — как страховка от деформаций и вялых плодов.

Грядка, как пирог: рыхлая и слоёная

Перед посадкой землю нужно взрыхлить, как мягкое тесто. Добавьте дренаж — чтобы ноги (то есть корни) не стояли в луже. Сверху — мульчу: она удержит влагу и спасёт от пересыхания.

А потом — не забываем кормить

Чередуйте органику и минералы — так куст будет получать всё поэтапно и без "передоза". И каждый томат будет не просто плодом, а настоящим поводом для гордости.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
Экономика и бизнес
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора
Больше не хочется жирного: весенний суп, который освежает
Живёт в грязи, дышит через кожу, а весит больше собаки — знакомьтесь, подземный тяжеловес
Земля, в которую томаты влюбляются — и дают плодов в два раза больше
Пустая банка — не мусор, а тайник для идей, дохода и волшебства
Красивая спина без складок: план, который работает лучше любых обёртываний
Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах
Выглядит дорого, но тянет на сервис: за что вас накажет премиум авто
Еда — как наркотик: откровенная исповедь блогерши Ксении Шап после похудения на 55 кг
Стоит дороже автомобиля: редкая 50-пенсовая монета перевернула рынок аукционов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.