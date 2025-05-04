Земля, в которую томаты влюбляются — и дают плодов в два раза больше

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно купить лучшие семена, поставить идеальную теплицу, но без подходящей почвы — томаты будут капризничать. А ведь всё, что нужно, — это понять, чего на самом деле хотят их корни.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты "Бычье сердце"

Земля, в которую томаты влюбляются

Помидоры любят лёгкий, воздушный и питательный грунт. Супеси и суглинки — идеальный выбор. В такой земле вода не застаивается, воздух спокойно доходит до корней, а питательные вещества не "утекают" мимо.

Органика — это база

Перед посадкой стоит внести перегной или компост. Органика не только питает, но и запускает полезную жизнь в земле — микроорганизмы, которые делают почву живой.

Минералы — по расписанию

— Весной томатам нужен азот: он отвечает за зелень, рост и бодрость.

— Для корней и цветочных кистей важен фосфор — без него всё пойдёт в рост, но не в урожай.

— А когда пошли плоды, включается калий — именно он делает помидоры сладкими, плотными и защищает их от болезней.

Баланс — вот главный секрет

Не забывайте о магнии, сере и кальции — они работают как стабилизаторы. А бор, железо, марганец и цинк — как страховка от деформаций и вялых плодов.

Грядка, как пирог: рыхлая и слоёная

Перед посадкой землю нужно взрыхлить, как мягкое тесто. Добавьте дренаж — чтобы ноги (то есть корни) не стояли в луже. Сверху — мульчу: она удержит влагу и спасёт от пересыхания.

А потом — не забываем кормить

Чередуйте органику и минералы — так куст будет получать всё поэтапно и без "передоза". И каждый томат будет не просто плодом, а настоящим поводом для гордости.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

